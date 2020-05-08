Министр спорта Мурманской области присоединился к акции в честь Дня Победы

8 Май 2020 2020-05-08T12:01:44+03:00

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В честь 75-летия Великой Победы по стране шагает акция «Рекорд Победы». Присоединиться к ней могут и северяне, не словом, а делом почтив память героев, заплативших столь дорогую цену за свободную жизнь своих потомков. Поскольку коронавирус перевел нашу жизнь в онлайн, то и ставить «Рекорд Победы» приходится дома, снимая свой поступок на камеру мобильного телефона.

К патриотической акции присоединился министр спорта и молодежной политики Мурманской области Денис Клебанов. Спортсмен и чиновник записал небольшой видеоролик.

- Участвую в акции #рекордпобеды51. 42 отжимания. Покажи, что ты можешь, - призвал северян Денис Клебанов.

kbdenis 42 отжимания покажи, что ты можешь больше

К слову, видео уже набрало 701 просмотр и почти два десятка комментариев с аплодисментами.

К акции уже присоединились сотни северян от мала до велика.

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