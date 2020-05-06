День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 мая

6 Май 2020 2020-05-06T17:19:06+03:00

К 75-летию Победы ветеранам положены как федеральные, так и региональные выплаты. Фото: Александр ГЛУЗ

Только из областного бюджета на эти цели потратили больше 75 миллионов рублей

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Минули годы, когда на подарках к 9 маю экономили. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось так мало, что хочется положить к их ногам целый мир в благодарность за Победу и мирное небо над головой.

В Мурманской области сегодня проживает 2519 ветеранов и лиц, приравненных к ним.

- Произведены все необходимые выплаты к 75-летию Победы. Региональную в размере 10 тысяч рублей получили 2545 человек. На эти цели было направлено всего более 25 миллионов рублей. Также региональная единовременная выплата была произведена «детям войны». По одной тысячи рублей получили более 30 тысяч человек, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

До 10 апреля ветераны получили федеральную выплату, которая оказалась куда более впечатляющей. Ее получили более 2525 человек. По 75 тысяч рублей перечислили 1118 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также блокадникам, узникам концлагерей и членам семей погибших. По 50 тысяч рублей получили 1407 тружеников тыла.

- Также 2169 медалей, выпущенных специально к 75-летию Великой Победы, вручены их обладателям. Еще 231 награда найдет своих владельцев в ближайшие дни, - отметила Елена Дягилева.

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