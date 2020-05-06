День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: где будут раздавать георгиевские ленточки

6 Май 2020 2020-05-06T16:35:59+03:00

Георгиевские ленточки можно получить в аптеках, магазинах и на автозаправках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Увы, несмотря на круглую дату – 75 лет Великой Победы – в этом году на улицах городов и поселков не будет волонтеров, раздающих прохожим главный символ этого священного для россиян праздника. Однако это не значит, что северяне останутся 9 мая без георгиевских ленточек.

- Учитывая сегодняшнюю ситуацию, каждый может скачать разработанные макеты для акции «Георгиевская ленточка онлайн» и разместить у себя на странице в соцсетях. Также стартовала раздача георгиевских ленточек в аптеках, магазинах, автозаправках, а также в отделениях «Почты России» - пенсии будут выдавать с этим символом Победы. Всего в регионе раздадут более 7000 георгиевских ленточек, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

Также часть лент были переданы в АО "Электротранспорт" для раздачи. А некоторым их принесут на дом - речь идет о тех, к кому приходят волонтеры.

– С сегодняшнего дня каждый набор, который будет передан заявителю, дополнительно будет содержать георгиевскую ленточку, а также инструкцию по ее правильному ношению, – рассказала начальник центра развития волонтерского движения Елизавета Кирянова.

Так что без главного символа Победы, несмотря на пандемию коронавируса, северяне не останутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: какие выплаты и кому положены к 9 мая. Только из областного бюджета на эти цели потратили больше 75 миллионов рублей (Подробности)

День Победы 2020 в Мурманске в период коронавируса: что подарят ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Для главных героев праздника в правительстве подготовили подарочные наборы (Подробности)

Как жители Мурманской области могут отметить день Великой Победы, не выходя из дома. Многие торжественные мероприятия из-за коронавируса перешли в онлайн режим (Подробности)

Над Мурманском в День Победы пролетят 17 военных самолетов и вертолетов. Авиатехника будет красоваться в небе на высоте 200 метров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU