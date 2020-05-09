Преподаватели детской школы искусств Гаджиево исполнили музыкальную композицию из фильма «А зори здесь тихие»

9 Май 2020 2020-05-09T12:12:21+03:00

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Хоть и всем культурным заведениям Мурманской области пришлось закрыться из-за коронавируса и всеобщей самоизоляции, творцы не унывают.

Так, коллектив преподавателей Детской школы искусств в Гаджиево перенес свою деятельность в онлайн-формат. Сотрудники учреждения уверены, что никакие вирусы не смогут стереть из памяти наших сердец важные и значимые события истории страны, как бы не пытались их затушевать суетой текущего момента. И в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они подготовили особенное музыкальное произведение.

- Инструментальный ансамбль «Комильфо» в составе Я. Вахренева (саксофон), Т. Ивановой (виолончель), О. Коломеец (аккордеон), И. Самыловой (фортепиано) и преподавателей школы Н. Ефремовой (скрипка) и Л. Тареевой (фортепиано) подготовил новую композицию на музыку Кирилла Молчанова из кинофильма «А зори здесь тихие», онлайн версию которой представляем к просмотру. Поздравляем всех с Днём Великой Победы! – отметили в официальной группе детской школы искусств Гаджиево в соцсетях.

Напомним: солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/777247" frameborder="0"></iframe> Преподаватели из школы искусств в Гаджиево исполняют композицию из фильма "А зори здесь тихие".Автор: vk.com/club181797456

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