Преподаватели детской школы искусств Гаджиево исполнили музыкальную композицию из фильма «А зори здесь тихие»
Хоть и всем культурным заведениям Мурманской области пришлось закрыться из-за коронавируса и всеобщей самоизоляции, творцы не унывают.
Так, коллектив преподавателей Детской школы искусств в Гаджиево перенес свою деятельность в онлайн-формат. Сотрудники учреждения уверены, что никакие вирусы не смогут стереть из памяти наших сердец важные и значимые события истории страны, как бы не пытались их затушевать суетой текущего момента. И в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они подготовили особенное музыкальное произведение.
- Инструментальный ансамбль «Комильфо» в составе Я. Вахренева (саксофон), Т. Ивановой (виолончель), О. Коломеец (аккордеон), И. Самыловой (фортепиано) и преподавателей школы Н. Ефремовой (скрипка) и Л. Тареевой (фортепиано) подготовил новую композицию на музыку Кирилла Молчанова из кинофильма «А зори здесь тихие», онлайн версию которой представляем к просмотру. Поздравляем всех с Днём Великой Победы! – отметили в официальной группе детской школы искусств Гаджиево в соцсетях.
Напомним: солист ансамбля песни и пляски Северного флота посвятил врачам песню «Люди в белых халатах».
Преподаватели из школы искусств в Гаджиево исполняют композицию из фильма "А зори здесь тихие".Автор: vk.com/club181797456
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