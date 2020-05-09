«Глушили рыбу и питались трофейной гречкой»

Три четверти века назад просторы Кольского полуострова выглядели далеко не так безмятежно, как сегодня. Вместо рева мощных автомобилей и смеха детских голосов здесь рокотали взрывы рвущихся снарядов и стоны раненных и умирающих. В память о тех событиях в музеях хранятся карты, фотографии, трофеи, фронтовые письма и воспоминания участников Петсамо-Киркенесской операции.

Шансов было немного

Есть среди экспонатов и переписка школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. Одно из писем, пришедшее из Архангельской области в далеком 1987 году, заинтересовало Анну Чурлик, методиста по научно-просветительской деятельности историко-краеведческого музея Печенгского района и куратора социального проекта «Письма войны».

- Из письма было ясно, что житель Архангельской губернии в годы Великой Отечественной войны служил на Северном флоте и участвовал в освобождении Петсамо. Нам хотелось восстановить боевой путь красноармейца, но останавливало, что автор письма родился 94 года назад и шансов, что он жив, было немного. Мы решили все же попробовать связаться хотя бы с его родственниками и позвонили в администрацию Сольвычегодска – именно этот город был указан на конверте, - рассказывает Анна Чурлик.

Оказалось, что участник Петсамо-Киркенесской операции жив и в здравом уме. Уже вечером Леонид Григорьевич Росляков рассказывал о том, как воевал на Севере, и как потом сложилась его жизнь.

Какая разница на чем подрываться?

Леонид Росляков родился 29 декабря 1924 года в деревне Юрьевской Архангельской области. В 10 лет он переехал в Шенкурск и учился в средней школе. А в 1942 году в 17 лет, как и многие его сверстники, ушел на фронт.

- Это было 11 октября. Выходной день. Я ушел в деревню к бабушке. Она вместе с мамой молотила солому, а я им помогал. В 14.00 пришла почтальон и вручила мне повестку: в шесть утра мне надо было явиться в военкомат, - прекрасно помнит тот день Леонид Григорьевич. – Меня провожали мама и тетя Фрося. Обе плакали, понимая, что я могу не вернуться.

До Двинского Березника, а потом и до Архангельска новобранцев везли на пароходе. В военкомате областного центра им выдали сухари и селедку, которую пришлось делить на полу. А потом Леонид Росляков попал на Северный флот и служил на Кольском полуострове долгие семь лет, в том числе принял участие в Петсамо-Киркенесской операции вместе со своей саперной ротой.

- Нам пришлось разминировать немецкий аэродром. Четверо человек тогда погибли. Один, Витька Ивщенко, побежал в туалет, а за ним следующий. Первый проскочил, второй подорвался. Немцы начиняли мины уже не шариками по 320 штук, а колючей проволокой. Но какая разница, на чем подорваться?! – вспоминает те события Леонид Росляков. – А как-то три дня был шторм, и продовольствие не подвезли. Так мы наглушили рыбы и ели без хлеба, а вообще кормили нас хорошо. Полбуханки хлеба на человека. Питались и трофейной гречкой.

6 иностранных языков и небольшой огородик

В марте 1947 года Леонид Росляков демобилизовался, вернулся домой и устроился сезонным рабочим на сплав в Шангальский лесопункт, а вечерами готовился для поступления в педагогический институт. Вступительные испытания участник Великой Отечественной прошел успешно. Будучи студентом познакомился со своей будущей женой.

- После окончания Архангельского пединститута Леонид Григорьевич стал преподавателем истории в Сольвычегодском педучилище, а в 1956 году после ликвидации учреждения перевелся в местную школу-интернат, где работал учителем истории, воспитателем и старшим воспитателем. А спустя четыре года был назначен на должность директора. С 1975 году он возглавил Савватиевскую среднюю школу, а в феврале следующего года был избран председателем исполкома Сольвычегодского городского Совета народных депутатов, - рассказывает о жизни после войны Анна Чурлик.

Когда истек срок его полномочий, Леонид Росляков вернулся в Сольвычегодскую среднюю школу и возглавлял ее вплоть до 1990 года, пока не ушел на заслуженный отдых. Все эти годы он воспитывал детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и по праву носит звание «Почетный гражданин муниципального образования Котласский район».

- Вот уже 25 лет Леонид Григорьевич каждое лето проводит на небольшом участке, где выращивает картофель, свеклу, морковь, томаты, огурцы и лук, и свято верит, что только благодаря этому огородику до сих пор жив. Несмотря на почтенный возраст, ветеран до сих пор читает часовые лекции о войне на Кольском Севере, выступает перед школьниками и жителями Сольвычегодска. Леонид Григорьевич научился пользоваться компьютером и Интернетом, изучил испанский, итальянский, французский, португальский, китайский и индийский языки. Он свято уверен, что именно эти знания есть истинное богатство, а не деньги, - описывает удивительную жизнь участника Петсамо-Киркинесской операции Анна Чурлик.

Леонид Росляков шлет из далекой Архангельской области поздравление с 75-летием Великой Победы жителям Печенгского района и искренне желает мира на всей земле. И этот праздник стал возможным в том числе именно этому сильному и необыкновенному человеку.

КОНКРЕТНО

Вся грудь в орденах

Леонид Григорьевич Росляков имеет награды:

- медаль « За оборону Советского Заполярья»,

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- орден «Отечественной войны II степени»,

- медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»,

- медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»,

- медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»,

- медаль Жукова,

- медаль «300 лет Российскому Флоту»,

- знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,

- знак «Ветеран КСФ» - ветеран Краснознаменного Северного флота,

- знак «Ветеран Карельского фронта»,

- знак «Морская пехота 1941-1945 годов»,

- знак «Фронтовик 1941-1945»,

- знак «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»,

- знак «За отличие в службе» II степени,

- знак «Отличник Народного просвещения»,

- благодарность за освобождение Печенгской области (Приказ Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина от 1 ноября 1944 года);

- благодарность от 15 октября 1944 года за освобождение Петсамо (Печенга).