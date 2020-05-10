Андрей Чибис: «Когда началась война, моему отцу было всего три года. Выжил он только чудом»

Вот уже больше года, как уроженец Чувашии и бывший заместитель министра строительства России Андрей Чибис сменил на посту губернатора Мурманской области коренную мурманчанку Марину Ковтун. Андрей Владимирович очень чутко относится к ветеранам и всегда находит в своем плотном графике время, чтобы пообщаться с ними за чашкой чая. В День Победы глава региона принял участие в «Большом шоу историй» Арктического театра и рассказал историю своей семьи.

Каша Победы

- Мои бабушка и дедушка жили на Украине в Черниговской области. Когда началась война, моему отцу было всего три года. В товарных вагонах семью эвакуировали вглубь страны, в республику Чувашию. Вагоны шли под бомбежками, - описывает те события Андрей Чибис. – Первое приключение маленького Владимира тогда-то и произошло. Во время очередного авианалета поезд остановился, люди бегут в поля, а маленький ребенок, испугавшись, забился в углу товарного вагона. Только когда все выбежали бабушка увидела, что старшие дочь и сын рядом, а маленького Вовчика нет. Вернулась, схватила его, забрал в поле и укрыла собой, а через несколько минут именно в этот вагон попала бомба и его разнесло. Слава Богу, все остались живы и добрались до Чебоксар.

Очень часто Андрею Владимировичу отец рассказывал про голодные годы, несмотря на то, что до линии фронта было далеко. Деликатесом для детей войны были картофельные шкурки, которые жарили на печи. Жили в комнатке всей семьей, а вместе с ними рабочие с эвакуированного завода, которые налаживали оборудование.

- Когда 9 мая по видеосвязи поздравляли друг друга с этим великим праздником, отец вспомнил, каким был день капитуляции Германии. В тот день на радостях бабушка приготовила много каши без сахара – его, конечно, не было, но отец до сих пор помнит тот вкус. А потом они побежали на стадион праздновать Победу, - говорит глава региона.

72 года спустя

А вот дед сегодняшнего губернатора Мурманской области как и миллионы мужчины в 1941 году ушел на фронт и спустя два года погиб на Курской дуге. Долгие годы семья не знала, где он был похоронен, хотя не оставляла своих поисков.

- Пять лет назад, когда Минобороны стало открывать свои архивы, мы нашли место захоронения деда. Съездили перед праздником в Калужскую область и нашли ту братскую могилу, где он был захоронен. Подняли историю, как проходила та битва, как героически бились за очередной рубеж. Увидев все это и узнав, и я, и мой отец прослезились. Тогда отец сказал: «Слава Богу, что через много лет я, наконец-то, нашел могилу своего отца!». Для него это было делом чести. Сейчас мы все знаем, помним и делаем все, чтобы передать это своим детям. Самое страшное, что может быть, - если поколение когда-то забудем ту страшную войну, которая пережила вся страна, - с трудом сдерживая слезы, говорит Андрей Чибис.

Сам он 9 мая вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым возложили венки и цветы к мемориалам Великой Отечественной войны.

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