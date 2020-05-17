Ситуация с коронавирусом в Мурманске: аэропорт «Мурманск» вошел в число воздушных гаваней с высоким риском передачи коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T15:57:37+03:00

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За ситуацией с коронавирусом на Кольском полуострове пристально следят не только в Москве, но и в Европе. Напомним: в Мурманской области подтверждено 2654 случая COVID-19. Львиная часть заболевших по-прежнему приходится на Белокаменку, с которой подрядчики продолжаются вывозить чартерными рейсами здоровых рабочих.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) составило список воздушных гаваней с высоким риском передачи коронавирусной инфекции, основываясь на информации ВОЗ, ECDC и других авторитетных институтов общественного здравоохранения. В него вошло 32 страны, в том числе и Россия. В нашей стране небезопасными с точки зрения распространения COVID-19 признаны аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Мурманске. А это значит, что прибывшие из этих городов воздушные суда рекомендовано дезинфицировать.

Правда, заполярные авиаэксперты не согласны с мнением Европейского агентства.

- Скорее всего, в список небезопасных аэропортов Мурманск попал из-за чартерных рейсов с вахтовиками из Белокаменки. Однако эти пассажиры даже не переступают порог аэровокзала. Досмотр их багажа проходит на грузовом складе, а предполетный досмотр самих вахтовиков – на служебном КПП. С другой стороны, отдельные пассажиры со стройплощадки в Белокаменке - топ-менеджеры, дополнительный медперсонал - скорее всего, летают рейсовыми самолетами. Но даже с учетом этого, аэропорт «Мурманск» вряд ли находится даже в первом десятке «опасных» воздушных гаваней, - комментирует ситуация авиаэксперт Эдуард Домбай.

К слову, и без рекомендаций EASA все самолеты проходят дезинфекцию в аэропортах базирования.

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