Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 мая 2020 года: 63 зараженных, 6 умерших

Коронавирус продолжает шагать по Кольскому полуострову, безвозвратно меняя жизнь его жителей. По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в Заполярье новой опасной инфекцией заражено 2551 человек. 711 заболевшего северные врачи смогли исцелить, но в борьбе за жизнь 6, к сожалению, проиграли. Еще 1834 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением медиков. Между тем, стала известна сумма, в которую обходится лечение каждого такого больного.

За первые четыре дня масочного режима жители заполярной столицы так и не привыкли к новым правилам. По крайней мере, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, прогулявшись по улицам города и его магазинам, встретил слишком мало людей в средствах индивидуальной защиты. Сей факт отнюдь не обрадовал главу региона, и он напомнил о грозящих в случае повального нарушения режима последствиях. И его можно понять коронавирус продолжает укреплять свои позиции в регионе в целом и областном центре в частности.

Да, да, в Мурманске уже 63 заболевших. Город-герой уверенно держится на четвертом месте, но буквально наступает на пятки Кировску, где инфицировано 80 местных жителей. А вот до второй строчки рейтинга зараженных коронавирусом далеко и тому, и другому. В Апатитах уже подтверждено 117 случаев COVID-19. Абсолютным лидером как и прежде остается Белокаменка с 2145 заболевшими рабочими.

Кончено, остальным муниципалитетам далеко до размаха промплощадки на западном берегу Кольского залива. В Печенгском районе коронавирус подхватили 37 человек, Североморске – 35, Полярном и Колськом районе – по 21 зараженному, Мончегорске – 10, Снежногорске – 6, Оленегорске и Полярных Зорях – по 5, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Мурманчанам же, вынужденным выйти на работу, придется оформить справки, чтобы отдать детей в дежурную группу детского сада. Но процедуру обещают максимально упростить. А также в правительстве размышляют, как организовать летний отдых школьников.

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