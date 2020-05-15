Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: при оформлении ребенка в детский сад надо оформлять справку

15 Май 2020 2020-05-15T10:11:11+03:00

В детский сад сейчас можно попасть только со справкой из поликлиники. Фото: Иван МАКЕЕВ

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С 13 мая детские сады в Мурманской области стали принимать детей, чьи родители вышли на работу после окончания режима самоизоляции. Сейчас в дошкольных учреждениях работают только дежурные группы.

Сначала в них принимали детей без привычных справок из поликлиники, что ребенок здоров.

- Не время сейчас детей в поликлиники гонять.Мы приняли понятный инструмент - дистанционное взаимодействие. Это новые возможности, которые облегчат жизнь, - пояснил такое решение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Речь не шла о том, что детей будут брать в сад совсем без проверки - ее взяла на себя СЭС. Но потом в правительстве Мурманской области все-таки передумали и отменили "новые возможности". Бумажка все-таки нужна.

- В соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача по Мурманской области скорректирован порядок поступления детей в дошкольные учреждения Мурманской области после самоизоляции. Перед посещением детского сада родители должны предоставить медицинские справки о состоянии здоровья ребенка, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Алгоритм действий таков: родители должны позвонить в поликлинику по месту жительства и записаться на осмотр перед детским садов. Полученную справку надо отнести в сад. Заранее в сад надо предоставить справки с мест работы родителей, что они вошли в число тех, кому можно трудиться в новых условиях.

КОНКРЕТНО

Запись осуществляется ежедневно по будням по телефонам:

Мурманская городская детская поликлиника № 1 (8152) 20-02-44 Мурманская городская детская поликлиника № 4 (8152) 20-72-70 Мурманская городская детская поликлиника №5 (8152) 20-01-12 С подробной информацией о работе кабинетов для проведения осмотра детей и получения медицинских справок можно ознакомиться на сайтах медицинских организаций. Уточнить детали процедуры прохождения осмотра в поликлиниках в других муниципалитетах региона можно по телефонам: Детская городская поликлиника ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск» 8-900-936-00-00 Детские поликлиники ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»: Заполярный - (81554) 6-26-90 Никель - (81554) 5-14-11;

Детские поликлиники ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»:

Кола - (81553) 3-82-22 (доб.3), (8152) 79-02-22 (доб.3) Мурмаши - (81553) 3-82-24 (доб.1), (8152) 79-02-22 (доб.6) амбулатория ЗАТО Видяево - (81553) 3-82-21 Детская городская поликлиника ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ» (81552) 5-22-08; Детская городская поликлиника ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» (81536) 7-31-66, +7-958-170-84-44, +7-958-170-86-96 Детская городская поликлиника филиала ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ» - Ковдорская больница (81535) 7-15-05; Детские поликлиники ГОБУЗ «Ловозерская ЦРБ»: Ревда - (81538) 4-34-57 Ловозеро - (81538) 4-13-36 Детские поликлиники ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»: Апатиты - (81555) 6-24-24, 6-17-40 Кировск - (81531) 5-90-87, +7-908-606-32-89 Детские поликлиники ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ»: Кандалакша - (81533) 3-16-10 Умба - (81559) 5-04-47

Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-биологического агентства (г. Полярные Зори)

+7 (81532) 4-38-18, +7(81532) 4-38-12 Центральная медико-санитарная часть №120 Федерального медико-биологического агентства (ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной): Снежногорск-2 (ул. Бирюкова, 10) - 8 (8152) 56-73-13, 8 (81530) 6-04-49 Гаджиево (ул. Душенова, 90б) – 8 (81539) 4-50-01; Полярный (ул. Лунина, 1а) – 8 (81551) 7-57-25; Заозерск (ул. Флотская, 20) – 8 (81556) 3-40-18; Островной (ул. Заозерная, 1) – 8 (81558) 5-00-57.

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