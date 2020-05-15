2020-05-15T12:02:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ рассказал, сколько стоит лечение больных коронавирусом

Юрий Ширяева прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Апатитах и Кировске
Ника СВЕТЛОВА
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В Апатитско-Кировской больнице хватает аппаратов ИВЛ.В Апатитско-Кировской больнице хватает аппаратов ИВЛ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 12 мая в Мурманской области сняли режим обязательной самоизоляции, но в Апатитах и Кировске он сохраняется, как и режим карантина. Все потому, что это второй крупный очаг коронавируса в регионе. По последним данным от оперативного штаба, в Апатитах сейчас 117 ковидных больных, в Кировске - 80. Их число растет почти каждый день. О ситуации с COVID-19 в агломерации рассказал главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

- Принимая во внимание распространенное среди жителей мнение, что мы «специально» госпитализируем пациентов в ковидовский госпиталь, чтобы получить 200 тысяч, озвучу стоимость случаев оказания медицинской помощи пациентам с разными клиническими формами течения COVID – 19 (по расценкам ТФОМС Мурманской области): от 12 095,6 (бессимптомное течение т.е. носительство) до 125 976,0 рублей (пневмонии с положительным результатом теста). Но поверьте, медицинское учреждение с радостью отказалось бы от “подобного заработка”, поскольку работа с такими пациентами реально сложна и опасна!!! - написал Юрий Ширяев на страницу группы "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Также он сообщил, что аппаратов ИВЛ в больнице достаточно, новую технику медучреждению передали компания ФосАгро и шоумен Андрей Малахов. Также главврач призвал земляков не переживать, что число заболевших будет расти.

- В течение последних пяти недель отмечается снижение обращений во взрослые поликлиники пациентов с ОРВИ и в течение последних 3 недель снижение количества поступлений пациентов с внебольничными пневмониями в стационар (в том числе с COVID – 19 выделением), - уточнил Юрий Ширяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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