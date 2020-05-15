В Мурманской области готовятся максимально упростить процедуру возвращения дошколят в детские сады

15 Май 2020 2020-05-15T13:45:22+03:00

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Пожалуй, хуже чем выпускники 11 классов, которые с нетерпением ждут решения о датах проведения ЕГЭ, чувствуют себя родители дошколят. С момента окончания режима самоизоляции правила отправки малышей в детские сады менялись уже трижды.

Напомним: сначала речь шла о том, что дошколята смогут посещать дежурные группы без справок, потом, что справки нужны, но их будут делать дистанционно, а теперь справки обязательны, и для этого надо предварительно записаться в поликлинику. Но, как выяснилось, это еще не все вводные.

- Сейчас прорабатывается несколько вариантов, чтобы максимально упростить процедуру получения медицинской справки для посещения дежурной группы детского сада, - сообщила в эфире «Радио России – Мурманск» министр образования Мурманской области Анна Головина.

Правда, что именно ждет родителей дошколят, чиновница не уточнила. Зато отметила, что сотрудники детских садов в обязательно порядке на работе носят маски и халаты. Также за их здоровьем следят в обязательном порядке.

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