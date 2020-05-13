Выход из режима самоизоляции в Мурманске: нужна ли справка для детского сада

13 Май 2020 2020-05-13T10:05:46+03:00

В Мурманской области родителям не нужна справка, чтобы отвести ребенка в детский сад. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нужна ли в Мурманске справка для детского сада, если оба родителя работают

Изменить размер текста: A A

С 13 мая в Мурманске в дежурные детские сады стали принимать детей тех северян, кто вышел из самоизоляции - ее, напомним, губернатор Андрей Чибис отменил с 12 мая.

Вопросов, как устроить ребенка в сад, возникло много. Напомним алгоритм действий, который предоставило министерство образования и науки Мурманской области.

Родителям надо взять справки с места работы (написанное в свободной форме) о том, что они выходят на работу. Затем надо обратиться на муниципальную горячую линию и уточнить в какой детский сад можно отвести ребенка. После оставить устную заявку по телефону и со среды начать посещать дошкольные учреждения

Как отметила министр образования Анна Головина, медицинские справки при начале посещения не нужны.

- Не время сейчас гонять людей в поликлиники ради справок, - отметил во время обсуждения вопрос Андрей Чибис.

Правда, в сети появился документ от регионального минобра, в котором указывается, что "детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений отсутствия контакта с инфицированными больными".

В правительстве Мурманской области "КП" объяснили, что такими справками будут заниматься не родители, а детские сады. Они формируют списки детей, отправляют их в Роспотребнадзор, а СЭС проверяет нет ли в семьях больных коронавирусом или с другими опасными заболеваниями. Если нет, то ребенка допускают до посещения детсада. Правда, каждый день утром он будет проходить фильтр. С признаками заболевания, будь то кашель, температура или сопли, малышей отправят с родителями домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена режима самоизоляции в Мурманске: в Апатитах и Кировске продолжается карантин. Детские сады и парикмахерские в городах закрыты (Подробности)

13-летняя девочка из Мурманска привезла в Карелию коронавирус. Северянка приехала в Петрозаводск на каникулы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU