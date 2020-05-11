Выход из режима самоизоляции в Мурманске: когда мурманчане выйдут на работу

В нашей стране не раз продлевали ограничения из-за коронавируса. Сначала была нерабочая неделя, потом месяц, потом майские праздники. Перед последними президент Владимир Путин анонсировал постепенный выход из текущей ситуации. Но в каком темпе это делать и как именно - это должны решать регионы. Ведь в одном субъекте ситуация с COVID-19 лучше, а где-то пугает.

Еще до 11 мая многие губернаторы определились с продлением самоизоляции. Первой это сделала Москва - здесь сидеть дома надо до 31 мая. На Кубани - до 23 числа, в Орловской области и Подмосковье - тоже до 31.

В Мурманской области с объявлением, как живем дальше, не торопились. Соответствующее постановление до сих пор не опубликовано. Однако глава региона на личной странице в "ВКонтакте" объявил о своем решении.

- Друзья, с завтрашнего дня режим самоизоляции перестает быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска — старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Им нужно и дальше оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности. На первом этапе снятия ограничений разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе. Пока сохраняется запрет на работу ТЦ, баров и кафе, за исключением гипермаркетов, продуктовых магазинов, аптек, торговых объектов с товарами первой необходимости, пунктов выдачи заказов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров с отдельным входом с улицы при соблюдении санэпидемилогических правил, - пояснил Андрей Чибис.

Помимо этого с 12 мая в Мурманской области вводится обязательный для всех масочный режим. Маски будут бесплатно раздавать во всех районах области. Также обязательное тестирование на коронавирус ждет кассиров в магазинах и гипермаркетах, кондукторов и водителей в транспорте, сотрудников обсерваторов, волонтеров, а также всех прибывающих в Мурманскую область из-за ее пределов.

С 12 мая в Мурманской области детские сады будут работать, но в усеченном виде: только дежурные группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: сотрудники скорой помощи рассказали о своей работе во время коронавируса. Оказывается, главное – соблюдать меры предосторожности [видео] (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: 177 рабочих из Белокаменки в ночь на 9 мая чартерным рейсом улетели в Москву. Airbus A320 приземлился в День Победы в аэропорту «Домодедово» (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru