Министр природы Мурманской области ушел в отставку

Итак, оперативное совещание у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 30 сентября стало настоящим моментом истины. О том, что после инаугурации правительство региона ждут отставки, заговорили сразу после выборов. Первой после того, как глава региона избавился от приставки врио, покинула команду перемен вице-губернатор Зоя Санджиева. Ранее это сделал Анатолий Векшин, который уехал на аналогичную должность. Теперь ее примеру последовал и министр природных ресурсов Дмитрий Руусалеп. Он руководил ведомством ровно два года.

- Срочный трудовой договор о замещении государственной должности Мурманской области был расторгнут, 27 сентября с замещаемой должности уволен министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп, - сообщили в правительстве региона.

Официальная причина такого шага - окончание срока действия действия договора. Но вот почему его решили не продлевать - другой вопрос.

Вероятно, на его карьере плохо собрался скандал с охотугодьями в Ловозерском районе, разразившийся в весной. Тогда возглавляемое им ведомство отдало в аренду на 30 лет 72 715,66 гектара в районе реки Совиная, где пасутся олени и куда приходят рожать лоси. Громкое дело дошло до ООН. Не одобрил такое решение и прибывший в качестве руководителя региона Андрей Чибис. Могли ему припомнить и лесные пожары аномально жарким летом 2018 года. И вот результат. Решение о том, кто временно возглавит министерство, еще не принято.

СПРАВКА "КП"

Родился Дмитрий Руусалеп в 1969 году в Ковдоре.

В 1992 окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 2002-м – Санкт-Петербургский университет МВД, специальность «Юриспруденция».

В 2006 году работал начальником отдела УФМС по Мурманской области, затем в 2006-2008 годах - главным специалистом, заместителем начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области. До 2011 года был заведующим сектором инспекторской работы Контрольно-инспекторского управления Правительства Мурманской области, заместителем начальника Управления контроля аппарата правительства Мурманской области.

В 2011-2014 года – заместителем председателя комитета государственного и финансового контроля Мурманской области, март 2014 – председатель комитета государственных закупок Мурманской области.