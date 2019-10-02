2019-10-02T15:40:07+03:00
Политика

Министр природы Мурманской области ушел в отставку

Скандал с охотугодьями в Ловозерском районе плохо сказался на карьере Дмитрия Руусалепа
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Дмитрий Руусалеп не смог удержаться в своем кресле при новом губернаторе. Фото: правительство Мурманской областиДмитрий Руусалеп не смог удержаться в своем кресле при новом губернаторе. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Итак, оперативное совещание у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 30 сентября стало настоящим моментом истины. О том, что после инаугурации правительство региона ждут отставки, заговорили сразу после выборов. Первой после того, как глава региона избавился от приставки врио, покинула команду перемен вице-губернатор Зоя Санджиева. Ранее это сделал Анатолий Векшин, который уехал на аналогичную должность. Теперь ее примеру последовал и министр природных ресурсов Дмитрий Руусалеп. Он руководил ведомством ровно два года.

- Срочный трудовой договор о замещении государственной должности Мурманской области был расторгнут, 27 сентября с замещаемой должности уволен министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп, - сообщили в правительстве региона.

Официальная причина такого шага - окончание срока действия действия договора. Но вот почему его решили не продлевать - другой вопрос.

Вероятно, на его карьере плохо собрался скандал с охотугодьями в Ловозерском районе, разразившийся в весной. Тогда возглавляемое им ведомство отдало в аренду на 30 лет 72 715,66 гектара в районе реки Совиная, где пасутся олени и куда приходят рожать лоси. Громкое дело дошло до ООН. Не одобрил такое решение и прибывший в качестве руководителя региона Андрей Чибис. Могли ему припомнить и лесные пожары аномально жарким летом 2018 года. И вот результат. Решение о том, кто временно возглавит министерство, еще не принято.

СПРАВКА "КП"

Родился Дмитрий Руусалеп в 1969 году в Ковдоре.

В 1992 окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 2002-м – Санкт-Петербургский университет МВД, специальность «Юриспруденция».

В 2006 году работал начальником отдела УФМС по Мурманской области, затем в 2006-2008 годах - главным специалистом, заместителем начальника отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области. До 2011 года был заведующим сектором инспекторской работы Контрольно-инспекторского управления Правительства Мурманской области, заместителем начальника Управления контроля аппарата правительства Мурманской области.

В 2011-2014 года – заместителем председателя комитета государственного и финансового контроля Мурманской области, март 2014 – председатель комитета государственных закупок Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Богдан Безпалько: Де факто для России поезда из Украины в Крым станут признанием полуострова российским
Член Совета при президенте по межнациональным отношениям дал комментарий «КП» по возможному возобновлению пассажирского сообщения Киева с Симферополем
Новости 24
Поиски пропавшего рыбака на Колозере приостановили
Оленегорка притворилась сотрудником почты и медработником, чтобы украсть у пенсионерки 23 тысячи рублей
Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета Москва-Мурманск предъявили обвинение
На Мурманск обрушилась метель с грозой
Мурманчанин умер после удара коленом в голову
В Мурманске открылся обновленный спортивный центр для молодежи
Мужчина, похитивший драгоценности из храма Ковдора, взят под стражу
В администрации Североморска отреагировали на Instagram огромной лужи
У озера Лебяжье в Мурманской области нашли машину, но не ее пропавшего владельца
Более 6 лет в Североморске незаконно жил украинец
В Мурманске пешеход, перебегавший дорогу рядом со светофором, оказался на лобовом стекле
Руководитель мурманской компании два года не платил своим работникам
В 2019 году в Мурманской области только наполовину выполнили план по капремонту
В ООН обещали Андрею Чибису поддержать проект Smart City Lab
Из-за погоды "Клавдия Еланская" опять не может выйти из Мурманска
Из леса в Кольском районе эвакуировали грибника с переохлаждением
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уехал в Женеву на сессию ООН
Жители Мурманской области напишут всероссийский экономический диктант