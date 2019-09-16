2019-09-16T14:41:55+03:00
Политика

Бывший заместитель губернатора Анатолий Векшин займет аналогичную должность в правительстве Челябинской области

Политик уже улетел из Мурманска
Мария ПАШЕНКОВА
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Анатолий Векшин сменил место жительства, но, вероятно, не должность. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Анатолий Векшин сменил место жительства, но, вероятно, не должность. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
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16 сентября на оперативном совещании врио губернатора Андрей Чибис сообщил, что его заместитель Анатолий Векшин больше не работает в правительстве Мурманской области, а все его дела ведет министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

Сам Векшин на своей странице в Facebook попрощался с Мурманском, опубликовав фотографию из аэропорта. Вот только куда именно улетел бывший замгубернатора, было неизвестно.

Позже в СМИ появилась информация, что Анатолий Векшин переезжает на Урал: в правительстве Челябинской области ему предложили такой же пост, как в Мурманской - заместителя губернатора, который курирует внутреннюю политику.

Источник "КП" подтвердил, что политик улетел на Урал. Ожидается, что к работе на новом месте он приступит после инаугурации Алексея Текслера, который победил на выборах губернатора. И будущий глава Челябинской области, и его потенциальный зам вместе работали в "Норникеле".

ИСТОЧНИК KP.RU

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