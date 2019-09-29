Зоя Санджиева решила покинуть пост вице-губернатора Мурманской области

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-29T11:27:56+03:00

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Как только стали известны результаты выборов, избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что грядут изменения в его команде. В частности ходили слухи, что свои кресла покинут вице-губернатор Зоя Санджиева и министр природных ресурсов Заполярья Дмитрий Руусалеп. Но если о судьбе последнего станет известно только завтра на оперативном совещании, то Зоя Олеговна, которую еще в ее родной Калмыкии прозвали «няшным» министром, решила сама покинуть свой пост, о чем не замедлила сообщить в своем Instagram.

- Приняла решение закончить работу на посту вице-губернатора, и сегодня был мой последний рабочий день в Мурманской области, который я завершила, посетив инаугурацию Андрея Чибиса, - написала Зоя Санджиева. - Приятно осознавать, что была частью крутой команды перемен, надеюсь, что и я внесла свой маленький вклад в развитие предпринимательства и инвестиционного климата. Спасибо всем, с кем мне посчастливилось сотрудничать!

Зоя Олеговна отметила, что получала помощь не только от своих коллег, но и от простых людей, которые встречались ей на улицах Мурманска. На Крайнем Севере «няшный» чиновник проработал всего 4,5 месяца, но, кажется, успела полюбить наш суровый край.

- Уверена, что новое правительство под руководством Андрея Владимировича достигнет своих целей и северяне станут жить лучше. Здесь я обрела новых друзей и соратников, за что благодарю свою судьбу. Север навсегда в моем сердце! – попрощалась Зоя Санджиева.

ИСТОЧНИК KP.RU