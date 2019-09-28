Новые назначения и отставки: Константин Долгов станет сенатором, а вице-губернатор Зоя Санджиева и министр природы Дмитрий Руусалеп покинут правительство Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-28T14:53:50+03:00

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Только вчера в Мурманске состоялась инаугурация губернатора, и Андрей Чибис официально вступил в ту должность, как уже в верхах начались кадровые перестановки.

Первым, будучи в новом статусе Андрей Владимирович, заменил сенатора, представляющего Мурманскую область в Совете Федерации. Игорь Чернышенко, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, занимал это место с 2013 года. Однако теперь сенатором от региона станет экс-уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права и заместитель главы управления по общественным проектам Администрации Президента Константин Долгов. Эту новость неофициально подтверждают в правительстве Мурманской области.

- Константин Константинович огромное количество времени проработал в МИД РФ, в администрации Президента РФ. Понимает международную проблематику и тему Арктики, - рассказывал Андрей Чибис в июле этого года, когда в избирком были представлены три кандидатуры в Совет Федерации от региона.

Анонсируются еще несколько кадровых перестановок. Источники в правительстве региона также сообщают о том, что Зоя Санджиева, ставшая врио вице-губернатором в мае этого года, покидает свой пост, как и министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Руусалеп, назначенный на эту должность в июне 2017-го.

Подтверждение всех отставок и назначений ожидается на традиционной оперативке губернатора в понедельник.

СПРАВКА «КП»

Кто такой Долгов Константин Константинович?

Родился 12 августа 1968 года в Москве. В 1990-м окончил МГИМО МИД СССР по специальности «международные отношения».

1990 - 1995 – работа в Департаменте международных организаций, Департаменте внешнеполитического планирования МИД СССР/России. Занимался вопросами превентивной дипломатии и урегулирования региональных конфликтов в российской делегации при Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе.

1995 - 2000 – советник Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

2000 - 2004 - заместитель директора Департамента международных организаций МИД РФ.

2004 - 2011– заместитель Постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.

2011 - 2017 – уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

2017 – 2019 – заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам.

Женат, двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU