Представлены три кандидата в Совет Федерации от Мурманской области

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-23T16:02:09+03:00

Представлены три кандидата от Мурманской области в Совет федерации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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22 июля в избирательную комиссию Мурманской области были представлены три кандидатуры в Совет Федерации от региона. Ими стали Константин Долгов, Алексей Максимчук, Марина Калмыкова.

- Константин Константинович огромное количество времени проработал в МИД РФ, в администрации Президента РФ. Понимает международную проблематику и тему Арктики. Алексей Романович - вице-адмирал, руководитель Нахимовского училища, настоящий патриот. Конечно, такие люди нужны моей команде. Марина Алексеевна - известный в городе предприниматель. Безусловно, человек, который во многом способствует развитию экономики области, - рассказал врио губернатора региона Андрей Чибис членам Избирательной комиссии, представляя свой список кандидатов в Совет Федерации

Напомним, ранее ходили слухи, что войти в состав Совфеда может бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Ее пророчили на место Татьяны Кусайко. Однако последняя опровергла данную информацию.

Напомним, 8 сентября пройдут выборы главы Заполярья. Кандидатов на кресло 14: бывший депутат Совета депутатов Мурманска Сергей Габриелян, индивидуальный предприниматель Максим Кириленко, Михаил Сухотин от партии "Альянс зеленых", врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России", Максим Белов от ЛДПР и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

ИСТОЧНИК KP.RU