Проверка слуха: Марина Ковтун займет место Татьяны Кусайко в Совете Федерации

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-27T14:38:01+03:00

Сенатор опровергла слухи о досрочном прекращении своих полномочий в парламенте

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Весь прошедший день федеральные и местные СМИ активно обсуждали слух, что экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором. Ее пророчили на место члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, полномочия которой истекают только в сентябре 2021 года.

Чтобы внести ясность в информационную повестку, Татьяне Алексеевне пришлось сделать официальное заявление:

– В связи с многочисленными вопросами, поступающими ко мне, в основном, от представителей СМИ, по поводу досрочного сложения мною полномочий члена Совета Федерации, могу заверить, что работаю и буду продолжать работать, как представитель от законодательного органа государственной власти Мурманской области.

Кусайко сделала эту запись на странице общественной приемной в Facebook. Она также отметила, что впереди еще много работы по реализации национальных проектов.

– Работаем дальше! Всем желаю хорошего настроения и успехов, – добавила сенатор.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также считает преждевременным обсуждать возможный переход Ковтун на пост сенатора от региона.

– Консультаций пока не было, рано их вести, – отметила она в разговоре с РИА.

Марине Васильевне же приписали не только место в Совете, также сообщалось, что она ведет переговоры о переходе в одну из госкорпораций.

Напомним, сейчас в Совете Федерации работают два представителя от Заполярья: Татьяна Кусайко и Игорь Чернышенко

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ИСТОЧНИК KP.RU