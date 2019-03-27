2019-03-27T14:38:01+03:00
Политика

Проверка слуха: Марина Ковтун займет место Татьяны Кусайко в Совете Федерации

Сенатор опровергла слухи о досрочном прекращении своих полномочий в парламенте
Светлана УФИМЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Татьяна Кусайко - заслуженный врач нашей страны. Фото: Совет Федерации Федерального собрания России.Татьяна Кусайко - заслуженный врач нашей страны. Фото: Совет Федерации Федерального собрания России.
Изменить размер текста:

Весь прошедший день федеральные и местные СМИ активно обсуждали слух, что экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором. Ее пророчили на место члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, полномочия которой истекают только в сентябре 2021 года.

Чтобы внести ясность в информационную повестку, Татьяне Алексеевне пришлось сделать официальное заявление:

– В связи с многочисленными вопросами, поступающими ко мне, в основном, от представителей СМИ, по поводу досрочного сложения мною полномочий члена Совета Федерации, могу заверить, что работаю и буду продолжать работать, как представитель от законодательного органа государственной власти Мурманской области.

Кусайко сделала эту запись на странице общественной приемной в Facebook. Она также отметила, что впереди еще много работы по реализации национальных проектов.

– Работаем дальше! Всем желаю хорошего настроения и успехов, – добавила сенатор.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также считает преждевременным обсуждать возможный переход Ковтун на пост сенатора от региона.

– Консультаций пока не было, рано их вести, – отметила она в разговоре с РИА.

Марине Васильевне же приписали не только место в Совете, также сообщалось, что она ведет переговоры о переходе в одну из госкорпораций.

Напомним, сейчас в Совете Федерации работают два представителя от Заполярья: Татьяна Кусайко и Игорь Чернышенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем займется Марина Ковтун после отставки: «Я навсегда уеду в Москву»

Губернатор Мурманской области призналась, что ей поступают серьезные предложения о работе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка губернатора Мурманской области Марины Ковтун»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Оленегорска избил спящего человека стаканом безо всякой причины
В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы
Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым
Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»
Ультрамарафонец из Мурманска пробежал 156 километров за 48 часов
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис про падающие сосульки с крыш: "Это моя личная боль"
Мурманчанке на голову упала сосулька: следственный комитет области проводит обыски
Операцию для щенка, которого под Кандалакшей сбил поезд, решено отложить
На неделе Мурманской области в Москве готовили краба в ржаном блине и соленую треску
В Мурманской области рецидивист вернул бабушке украденные деньги и попросил прощения
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно"
В Мурманск приплыл «Арктический лебедь» из Норвегии, которого подозревают в незаконном промысле
Следком рассказал о тяжелых травмах мурманчанки, на которую упала сосулька
10 тысяч незарегистрированных снегоходов уничтожают природу Мурманской области
Проверка слуха: в Кандалакше группа школьниц избила 13-летнюю девочку
В Мурманском порту горело рыболовецкое судно "Ома"
Врачи из Кандалакши спасли новорожденного малыша в Чупе
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис взял на контроль историю с упавшей на женщину сосулькой
В центре Мурманска на женщину упала сосулька, пострадавшая в реанимации
Мурманчане снова стали лидерами "Брейн-ринга"
В Мурманске сломанная задвижка оставила без воды 11 домов на улице Скальной
В столице Заполярья выберут «Мисс мурманчаночку-2019»
В Кировске Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин утонули в сугробах