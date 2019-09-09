Андрей Чибис после победы на выборах губернатора Мурманской области: «В правительстве будут отставки»

8 сентября в Мурманской области прошли выборы губернатора Мурманской области. Из шести кандидатов самым успешным в политической гонке оказался Андрей Чибис. Врио губернатора региона набрал свыше 60% голосов и скоро избавится от приставки врио.

Меньше чем через сутки после победы новый глава региона рассказал, как будет работать дальше.

-У меня не было периода «до» и «после» выборов, - пояснил Андрей Чибис. - Я выборами осознанно не занимался, а просто работал. Мы все в активной работе: несмотря на то, что ночью было подведение итогов, с утра прошла оперативка. У нас есть план «100 шагов», есть национальные проекты, есть поручения по результатам моих поездок, которые я жестко контролирую.

Отдельно глава поблагодарил тех, кто поддержал его на выборах.

- На этих выборах была явка 35% - это один из самых высоких показателей по стране, выше прошлой избирательной кампании в 2014 году по выборам губернатора Мурманской области. Это значит, что люди поверили, что они изменяют ситуацию в своем регионе. С большой благодарностью и словами признательности хочу обратиться к своим сторонникам. Для меня такой результат - это карт-бланш. Доверие президента и людей, живущих в Мурманской области, окрыляет. Это меня большая ответственность. Сделаю все, что могу и не могу, буду максимально стараться работать активно. Мне, с этой точки зрения просто, я объехал всю область. Я чувствую ситуацию, вижу картинку. У нас непростая, но амбициозная задача сделать Мурманскую область передовой через 5 лет, - твердо говорит глава региона.

Андрея Владимировича уже поздравило руководство страны, коллеги и родственники. Даже конкуренты, правда, не все, обратились с добрыми словами после окончания гонки. Глава региона сообщил, что вопрос с назначением даты инаугурации пока решается, но это сейчас заботит его меньше всего. Важнее – создать команду для работы.

- Задача – перезапустить работу команды, - не скрывает врио губернатора. - Конечно, появятся новые лица. Я нахожусь в стадии переговоров, в том числе и с людьми из других субъектов. Хочу, чтобы в наш регион приехали сильные, проявившие себя личности. Это показатель доверия, если человек из более теплого края переехал к нам. Такой пример уже есть – в агентство городского развития приехал сотрудник, который занимал должность в администрации Сочи. Не назову конкретных сроков, но отставки будут. Это будет перезагрузка и состава, и структуры работы, и формата.

Так, Андрей Чибис хочет ввести более жесткую систему контроля за поручениями, сделать министров более открытыми и внимательными к обществу, повысить корпоративную культуру:

- Я внимательно эти пять месяцев следил, как работают мои коллеги в действующем составе. Есть компетентные, мотивированные люди. Кто дает результат. Есть другие... Для этого был запущен конкурс «Лидеры севера». Надо получить сильного человека в команду развития. Будет обновлена структура правительства. Невозможно решение задач, если нет профессиональной команды.

Четко Андрей Владимирович обозначил, кого бы хотел видеть в качестве сенатора от Мурманской области Константина Долгова. Он работает в администрации президента, ранее был уполномоченным МИД по вопросам прав человека и демократии и заместителем постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Именно Долгов сможет, по мнению главы региона, развивать, в том числе, международное сотрудничество нашей области.

Андрей Чибис сообщил, что будет выжигать каленым железом безразличное отношение к подчиненным к работе. Например, какое можно наблюдать по ситуации с мостом в Шонгуе. Здесь люди уже не первый год живут без переправы, но власти Кольского района и другие не видят проблемы – по отчетам все хорошо, а на деле – беда.

В планах у нового главы – мощная пятилетка по развитию Заполярья. План будет утвержден до конца года, но останется гибким – в него будут добавлять важные вещи:

- Сейчас наша задача - формировать план работы на будущее. 15 сентября завершится голосование по народной стратегии, люди выберут приоритеты в разрезе своих муниципальных районов. Это станет повесткой на следующие 5 лет. Мы актуализируем все возможности экономики, промышленности, ключевые отрасли, которые требуют улучшения : медицина, образование и другие.

Еще в регионе хотят сократить отток населения. За последние пять лет в среднем год Заполярье теряет 4300 человек, в 2018-м – 5500.

- Уже сейчас по комментариям в соцсетях видно, что мы задали настроение подождать и не уезжать из Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.