Где рожать лосям? Жители Ловозерского района переживают, что Минприроды создало у них под боком охотничье угодье

«Сюда лоси приходят рожать, а охотникам разрешили с ружьями бегать!» - возмущаются жители Краснощелья из-за того, что в Ловозерском районе появится охотничье угодье. Они настолько переживают за уголок природы, что подготовили обращение к губернатору Мурманской области и даже президенту Владимиру Путину. «Комсомолка» разбиралась, есть ли вопиющее нарушение на самом деле или же это дым без огня.

Нарушение традиций?

3 декабря минприроды Мурманской области открыло прием заявок от желающих получить себе в пользование на 30 лет охотничье угодье №7 в районе реки Совиная. Речь идет о территории в 72 715,66 га. Кстати, из него исключили некоторые участки, которые уже находятся в аренде у других лиц, например, администрации Ловозерского района.

В этом уголке тундры разрешена любительская и спортивная охота, отстрел животных в научно-исследовательских целях и для контроля за численностью популяции. А также охота для ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Но именно представители саами оказались недовольны таких положением дел.

- В Мурманской области проведен аукцион с участием аффилированных юрлиц. Это земли, на которых коренной народ саами и местные жители занимаются оленеводством, а также там находится родильный дом понойских лосей (именно там лосихи рожают и выращивают своих детей). Местные жители никогда не охотятся на этих землях в силу традиций. При разрешении охоты на землях выпаса домашних северных оленей будет невозможно отследить браконьерства в отношении животных из стада, - пишет саамский активист Андрей Данилов в письме к президенту.

Кооператив оленеводческо-промыслового хозяйства малочисленных народов Севера «Оленевод» пытались убедить чиновников не делать новое угодье. Мол, охотникам запретили убивать дикого оленя, так они перешли на домашнего. Если им официально разрешат охоту на участке №7 , где есть пастбища, то кто гарантирует, что люди с ружьями не придут ради животных из стада? Хотя справедливости ради стоит сказать, что охотиться здесь никто и не запрещал.

- В Советском Союзе действовало правило: охотник, закрывая лицензию на дикого оленя, предъявлял в охотинспекцию голову с ушами для доказательства принадлежности убитого оленя к дикой популяции. Сегодня эта норма исключена, поэтому бьют домашнего оленя, сразу срезают уши, чтобы не было клейм и выдают за дикого, - рассказали в «Оленеводе».

Саами волнуются, что охотники придут на пастбища и будут убивать домашних оленей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официально

Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились за комментарием в минприроды региона. Там сразу сообщили, что аукцион был не кулуарным, как утверждают возмущенные северяне, а открытым. Выиграла его компания из Белгорода «Охотничий клуб «БЭЗРК». По его квотам можно будет добывать на землях угодья белку, лису, волка, росомаху, зайца, дичь и других животных

- Для начала хочется отметить, что охота в данном угодье будет идти только в соответствии с законом. В Мурманской области до 2020 года действует мораторий на охоту на дикого оленя. И его планируют пролонгировать. Также есть установленные сроки охоты. Например, на лося с 1 октября по 31 декабря; на горностая, росомаху, ласку - с 1 октября по 28 (29) февраля. И они не будут нарушаться, - рассказал заведующий сектором по учету и мониторингу объектов животного мира Дмитрий Каск. – Что касается остальных претензий, которые отображены в письме. Данное охотничье угодье находится полностью на землях лесного фонда. На нем существует два договора аренды, но нет договоров на аренду под выпас. Вероятно, большинство недовольных - представители хозяйствующего субъекта.

Помимо этого и заповедными эти земли назвать нельзя, да и роддома лосей здесь нет. Роддомом сохатых часто считают Симбозерский заказник рядом с Оленегорском. Но от угодья №7 он далеко.

Как пояснили в минприроды, лоси перед отелом и во время него не сбиваются вместе. Ведь так они становятся легкой добычей. Поэтому малыши появляются на свет по всему Кольскому полуострову с конца мая по начало июня. А летом лоси любят уходить к побережью моря, где меньше гнуса. В любом случае, на территорию охотугодья будут забредать лишь единичные особи, и охотиться на них можно будет в установленный законом срок.

- Компания, которая выиграла аукцион, не только будет получать прибыль. На нее будут возложены конкретные обязательства. В частности, охрана территории от браконьерства, учет численности животных, биотехнические мероприятия. Это будет способствовать развитию туризма. Будут наняты на работу егеря – производственные инспекторы из местного населения, в том числе саами, которые будут взаимодействовать с государственными инспекторами. Хочу отметить, что в нашем регионе только 8,2% земель относятся к закрепленным охотугодьям, тогда как в средней полосе показатель может достигать и 80%, - отметил Дмитрий Каск.

По письмам к руководящим лицам при этом будет проведена проверка. Чтобы в дальнейшем не было недопонимания. А сами северяне, возмущенные аукционом, хотят обсудить его. Проблема станет одним из главных вопросов саамского схода, который состоится 6 февраля.