Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов принял в повестку дня вопрос о скандальном охотугодье

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-26T16:42:41+03:00

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В конце марта саами Мурманской области обратились в ООН с просьбой разобраться в непростой ситуации, которая сложилась из-за участка земли в Ловозерском районе, что отдали под охотничье угодье. Представители коренного малочисленного народа из населенных пунктов Краснощелье, Поной и Ловозеро были очень недовольным тем, как конфликт пытаются урегулировать в правительстве региона.

На этой неделе постоянный форум ООН по вопросам коренных народов принял в повестку дня этот вопрос. На форуме выступала президент Ассоциации Кольских саами Елена Гой. Присутствующим вкратце рассказали о ситуации, но решение по ней пока не вынесено.

Напомним, авторы обращения в Совет объединенных наций настаивали на независимом расследовании экспертов ООН и приглашали спецдокладчика ООН для оценки ситуации. В данный момент неизвестно, собирается ли кто-либо приехать в Мурманскую область, чтобы увидеть ситуацию на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU