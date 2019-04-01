Саами пожаловались в ООН на правительство Мурманской области

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-01T18:11:27+03:00

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Точка в споре между правительством Мурманской области и саами не поставлена и, кажется, он затянется на месяцы. Напомним, разгорелся он из-за участка в Ловозерском районе, который по аукциону отдали белгородской фирме как охотугодье. Саами возмутились: это же земля, где пасутся олени и рожают лоси.

Прокуратура Мурманской области начала проверку, законно ли ушла земля. В правительстве и думе давали пояснения и обещали разобраться. А коренной малочисленный народ решил действовать через ООН: туда обратились Фонд саамского наследия и развития и СПХ "Оленевод".

- На протяжении более 10 лет российские власти не соблюдали наши права. С 2005 года местная ферма "Оленевод" пыталась получить долгосрочный договор аренды с региональным правительством на земли, которые она традиционно использует для диких и сельскохозяйственных оленьих пастбищ и мест зимовки для разведения животных, - говорится в документе, направленном в ООН.

Саами считают, что в Мурманской области была нарушена международная конвенция о коренных народах и Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. К слову, ранее активист Андрей Данилов выходил на одиночный пикет против создания охотугодья.

ИСТОЧНИК KP.RU