Пассажир сгоревшего SSJ-100: «Я сказал жене, что мы выходим, когда стали плавиться иллюминаторы»

Одним из тех, кто выжил в страшной авиакатастрофе в «Шереметьево» оказался 35-летний Олег Молчанов. Предприниматель вместе с женой Юлией возвращался из Вьетнама, где проводил отпуск. Супруги сидели в 12 ряду и остались живы каким-то чудом. Самые яркие моменты того прерванного полета Олег подробно описал в социальных сетях, которые журналисты быстро расхватали на цитаты.

На девятый день после трагедии герой рассказал «Комсомолке», что помогло не растеряться в экстренной ситуации и почему он решился через 12 часов после ЧП вновь сесть в самолет.

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Отскочил словно мячик

Перед тем, как подняться на борт Sukhoi Superjet 100, выполнявшего роковой рейс СУ1492 из Москвы в Мурманск, Олег и Юлия Молчановы провели 11 часов в другом самолете, возвращаясь из Вьетнама. Потом была небольшая передышка в гостинице, и новый перелет домой, которому не суждено было состояться. Олег видел вспышку на правом крыле и разряды, которые поползли от нее. И вот командир воздушного судна Денис Евдокимов сообщил, что самолет возвращается в «Шереметьево».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

- Шасси коснулись земли, и самолет тут же словно фитбол отскочил от «взлетки». Открылись багажные полки, вылетела часть масок, начали движение по салону незакрепленные вещи. Но никаких мегадинамических нагрузок не было. От этого удара нельзя было пострадать, - говорит корреспонденту «КП» Олег Молчанов. - Василий, сидевший на 18 ряду, на своих двоих оказался впереди и потом еще пережил остальные удары об землю.

Надо отдать должное, Олег сохранял спокойствие до конца. Он не вставал со своего места до полной остановки самолета и даже, когда Юлия попыталась направиться к выходу, он ее остановил.

- Кончено, в самолете была паника. Не могут 30 человек одномоментно покинуть борт, да еще и в условиях сильной задымленности. Конечно, кто-то кого-то толкал в спину, поторапливая, - говорит собеседник «КП». - Я сказал Юле, что мы уходим, когда возле нас стали плавиться иллюминаторы. Она схватила куртку и прижала к лицу, я легонько подтолкнул ее, и она покинула самолет.

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Спокойствие, только спокойствие!

Олег последовал за женой буквально через две-три секунды, но дыма уже было столько, что ему сначала пришлось опуститься на колени, а потом и вовсе припасть к полу и двигаться к выходу, ориентируясь на светящиеся полоски. Мужчина выполз из салона бизнес-класса и прислонился спиной к переборке кабины пилотов, чтобы перевести дух.

Фото: Олег Молчанов.

- Признаться, я несколько потерял ориентацию и не понимал вышла жена из самолета или нет. Слева на земле я увидел ее сумку и понял, что она в безопасности. Заметил, как скатилась по трапу бортпроводница, - вспоминает те страшные минуты Молчанов. - Со мной остался молодой человек в авиационной форме. Кто именно это был: КВС, его помощник или еще кто-то, я не знаю. Из проема к нам потянулись руки, мы стали их вытаскивать и выкидывать на трап. На видео видно, что пассажиры буквально вылетают из проема вперед головой. Когда вытащил последнего - если не ошибаюсь, это был Сергей Кузнецов, который обгорел и сейчас находится в больнице, полыхнуло сильнее.

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Бизнесмен попросил у своего напарника полнолицевую маску - чтобы остаться и попытаться помочь оставшимся в хвосте людям. Но маски не было, был только фонарик, которым мужчины посветили в салон.

- С маской можно было хотя бы попробовать на полкорпуса или даже на целый продвинуться вглубь. Без полнолицевой маски это было сродни самоубийству: и сам там останешься, и никому не поможешь, - объясняет Олег Молчанов.

Он спустился по трапу, подобрал брошенную сумочку супруги и пошел к ней. Все то время, что Олег вытаскивал из дыма других пассажиров, Юлия не находила себе места от беспокойства. Вернуться в горящий самолет ей не дала бортпроводница, которая старалась всячески ободрить женщину и предположившая, что Олег спустился по другому трапу. Воссоединившись, Молчановы стали звонить родным, сообщая, что живы. Но мир тогда еще не знал о трагедии в «Шереметьево», поэтому люди сначала воспринимали это как шутку, а потом начинали паниковать.

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Мимо сгоревшего остова

Тем более, что время у мурманчан было - на взлетной полосе они провели два часа.

- Подоспевшие к самолету фельдшеры «скорой помощи» упорно пытались уложить меня в больницу, отказываясь верить в то, что со мной все в порядке. Более того, они настаивали, что у меня сильный стресс, и я через полчаса умру. В итоге пока мы дышали кислородом, писали отказ от госпитализации, а всех пассажиров рейса увезли в терминал. Нам предложили подождать в карете «Скорой», включили подогрев салона и даже разрешили курить. Но прошел час, а за нами так никто не приехал. Пришлось дважды ругаться прежде, чем та же машина доставила нас к терминалу, - описывает ситуацию мурманчанин.

Фото: Олег Молчанов.

Там пассажиров сгоревшего самолета покормили, а потом к их опросу приступили следователи. К тому моменту люди стали осознавать произошедшее, поэтому без истерик все же не обошлось.

- Нас отвели к девушке, которая выдавала билеты. Она десять раз нас переспросила, точно ли мы полетим, мило улыбнулась и выдала посадочные на 18 (!) ряд. Правда, после дозы претензий в свой адрес все-таки поменяла их на 6 ряд, который сразу за бизнес-классом, - уточняет маленькую деталь собеседник «КП». - Затем мы поехали в гостиницу, предоставленную авиакомпанией. Спать легли в час, встали в пять и отправились домой.

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Откуда в человеке столько спокойствия? Когда вокруг огненный ад и нарастающая с каждой минутой паника, невозможно не заразиться этим эмоциональным фоном и не поддаться инстинкту самосохранения, который бьет в набат.

- Нет, я ни разу не падал в самолете и даже не бывал на пожаре. Поэтому в этой ситуации действовал скорее интуитивно, - признается Олег Молчанов. - Я увлекаюсь экстримом, с друзьями мы занимаемся полетами, ныряем с аквалангом, ездим на подготовленных машинах и постоянно попадаем в экстренные ситуации. Для нас сутки идти по тундре без связи и помощи, потому что мы утопили снегоход - это нормальная ситуация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

К слову, нервы у Молчанова оказались настолько стальные, что в 7 утра 6 мая вместе с супругой он все-таки улетел в Мурманск.

- В конце концов, статистически больше шансов разбиться на машине, чем на самолете. Полет прошел нормально. За единственным исключением: при посадке на борт нас дважды провезли мимо самолета, на котором мы разбились. Сначала на автобусе, а потом и на Airbus, - разводит руками мурманчанин. - Согласитесь, по меньшей мере, не дальновидно.

Уже в родном аэропорту Мурманска супруги смогли ускользнуть от встречающих рейс журналистов. Кстати, отказываться от перелетов в будущем герой нашего материала не намерен и жену со временем обязательно уговорит. В конце концов, если один самолет упал, не значит, что и все другие последуют его примеру.

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