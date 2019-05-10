«Мама, а с нами такого не будет, да?»: мурманчанка рассказала про первый рейс после трагедии в «Шереметьево»

Это боль не только сотен людей, у которых огонь в самолете забрал любимых и родных. Это трагедия для тысяч. Тысяч тех, кого из безмятежности праздничного майского дня выдернула новость о том, что в московском аэропорту «Шереметьево» загорелся Superjet.

Сложно представить, что пережили те, кто был в том самолете, о чем думали встречающие, так и не дождавшиеся родных объятий при встрече. Мурманчанка Татьяна Уланова не по своей воле прикоснулась к боли этих людей.

- Мы с детьми собирались в аэропорт, летим в «Шереметьево», чемоданы были уже почти собраны и вдруг… самолет загорелся... Москва - Мурманск, - написала Татьяна Уланова на своей личной странице во «ВКонтакте». - Но жертв нет, говорит нам диктор… Я в соцсеть, мой фейсбучный друг был на рейсе, спасся и сообщил, что жертвы точно есть. Ему верю больше, начинаю пристально следить за событиями… Четверо пострадавших, тринадцать, сорок один…. Весь Мурманск в шоке, в это очень сложно поверить. «Мама, а с нами такого не будет, да?» - спрашивает меня Катя. Конечно, нет, доченька, конечно, с нами такого не будет, не переживай. Дети счастливы, они летят.

Мурманчанка оказалась на первом рейсе, который был выполнен после трагедии. На тот момент в «Шереметьево» уже были зажжены свечи в память о погибших, лежали цветы, игрушки. Татьяна отмечает - никто почти не говорил о трагедии, было тихо.

- Заходим в самолет - все как обычно - стюардессы улыбаются, у них георгиевские ленточки, все как всегда, - продолжает она свой рассказ. - Для меня странно: почему нет траура. Почему они не разделяют наше горе. Все как обычно... Только инструктаж по безопасности люди слушали очень внимательно и мне показалось, что он был дольше, чем обычно. Но инструкцию по безопасности никто (по крайней мере в соседних креслах) не стал читать. А именно там написано, что в случае аварийной посадки нужно снять обувь! Оставить все вещи, лечь на пол, зажать нос влажной салфеткой (если пожар и задымление) и ползти к аварийному выходу.

Со слов Татьяны, в этом же самолете летели родные погибших. И они оказались буквально на виду у всех - спрятаться в салоне было негде.

- Родственники погибших летели в эконом классе вместе со всеми при пустом бизнесе (2 человека на 6 мест). В самолете было очень душно, потому что он был полон и помимо взрослых было много детей. Дети были маленькие от года до двух лет и они бегали по всему самолету, смеялись и я каждой клеточкой своего тела ощущала как людям плохо, как им хочется остаться одним, как они не хотят слышать детский смех и понимать, что жизнь продолжается в тот момент, когда их близких больше нет и никогда не будет. Когда их жизнь переломилась пополам на «до» и «после».

Напомним, сейчас с родными пострадавших и погибших в круглосуточном режиме работают психологи.

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