«Мурманск встретил проливным дождем»: Спортсмен проехал из Екатеринбурга до Североморска на велосипеде

В родном Североморске Александр Москаленко не был 17 лет. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Север зовет на подвиги. Минувшим летом сразу два путешественника отважились добраться до края земли на велосипедах. Напомним: в июле из Москвы на полуостров Рыбачий прикатил Иван Ярочкин, который мечтал искупаться в Баренцевом море. Теперь свою давнюю мечту осуществил бывший житель Североморска Александр Москаленко, он приехал на малую Родину и тоже на велосипеде. Как прошел заезд длиной в 21 день, «Комсомолке» рассказал сам велопутешественник.

Путь на малую Родину оказался не близким. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Промокший против ветра

Из Екатеринбурга Александр Москаленко выехал на рассвете 27 августа и взял курс на Кольский полуостров. В начале пути его «железного коня» существенно отяжеляли сумки с теплой одеждой – как уроженец Севера, путешественник прекрасно понимал, куда едет и какая перемена климата его ждет в пути.

Маршрут Александра пролегал через Пермь, Киров, Кострому, Вологду, Медвежьегорск и Кемь. Уже после Вологды отважного путешественника накрыл ливень с градом, и он свернул в кафе переждать непогоду, не догадываясь, что дождь теперь станет его верным спутником.

От льющего дождя не спасали ни пакеты, ни скотч. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

- Что-то сегодня тухляк по дистанции и вообще. Вымок насквозь под дождем. Сумки тоже промокли. Короче, сушка требовалась 100%. Ночью начнется дождь и будет идти завтра весь день. Поселился в старом пионерском лагере, переделанном под базу отдыха... В общем, сегодня я сушусь, и завтра продолжаю мокнуть. Придорожных мотелей на 100 километров нет, - писал в соцсетях Александр Москаленко 7 сентября.

Помокнуть велосипедисту пришлось изрядно. Путешественнику приходилось то и дело останавливаться и выливать воду из ботинок – ни пакет, ни скотч против льющейся с неба влаги не помогали. Кроме того, встречный ветер заметно замедлял темп продвижения дальше на Север, но у Александра Москаленко характер нордический и такими трудностями его не сломить.

Во время путешествия спортсмен нередко ночевал в палатке на лоне природы. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Дикая опасность

Кстати, если в начале своего пути Александр старательно объезжал автомагистрали с летящим по ним транспортом – так безопаснее и шума меньше, то теперь наоборот радовался проезжающим мимо машинам.

- Если сзади летит фура, значит, там нет медведя. Головой постоянно приходится вертеть на 360 градусов. Никогда не знаешь, откуда зверь выскочит, - объясняет собеседник «КП». – Некоторые товарищи так запугали меня медведями в личных сообщениях, что у меня паранойя едва не случилась. Вглядываюсь в каждое темное пятно в пейзаже и вслушиваюсь в каждый звук в лесу. Грешным делом подумал: может, копье смастерить и возить с собой?

Карельские и заполярные леса словно хвастались перед спортсменами своими богатствами. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

К счастью, встретиться с косолапым Александру Москаленко не довелось, а вот с волком пришлось. Хищник вышел из леса на другой стороне дороги. Велосипедист замер и стал смотреть на дикого зверя. Волк оскалился и зарычал, тогда мужчина взял разгон, погнал на него с криком «Убирайся домой» и одержал победу – зверь убежал.

Долгожданная встреча

Границу Мурманской области велопутешественник пересек 16 сентября. Малая Родина встретила его неприветливо: на улице проливной дождь, а в мотеле в Зеленоборском для него не нашлось места и пришлось крутить педали еще 50 километров до Кандалакши. Еще через пару дней Александр Москаленко торжественно въехал в столицу Заполярья.

До Мурманской области Александр Москаленко добирался 20 дней. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

- Решил, что не буду объезжать Мурманск. Потрачу время на светофорах, но прокачусь через город. И не пожалел об этом решение. Я не был на Родине 17 лет. Радостно, что удалось проехать город-герой по памяти без карты, - рассказывает о впечатлениях велопутешественник. – Мурманск преобразился за эти годы, а вот Североморск стал очень серым и словно вернулся на 40 лет назад. На КПП меня встретил шлагбаум, поднимающийся вручную. А ведь еще в 90-е, когда Владимир Путин приезжал в город, сказал: «Не может быть у столицы Северного флота таких позорных ворот…» и в миг отстроили КПП, который походил на таможню!

Путешествие в столь диких условиях требует тренировки. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Перемены на КПП оказались предвестником, что и сам Североморск за годы разлуки изменился не в лучшую сторону. Как метко выразился Александр Москаленко, город стал для кого-то в духе квартиры посуточно – пришел, поел и даже посуду за собой не вымыл. Ему как уроженцу столицы Северного флота обидно, что некоторые люди потеряли всякое уважение к дому, в котором они живут. Однако при всем этом для Александра город остался по-прежнему любимым и родным, словно постаревший отец, который сейчас очень нуждается в заботе.

В холодные воды Ваенги

В Североморске Александр Москаленко провел несколько дней, встретился со своим классным руководителем Валентиной Макаровой, пообщался с семьей своего первого тренера Анатолия Липина, погибшего в 2013 году, а еще велосипедист сделал то, зачем и ехал так далеко.

В Североморске спортсмен встретился со своим классным руководителем Валентиной Макаровой. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

- Открою большую тайну моей поездки на Север. Мне было видение, что надо мне отправиться в Североморск. В загородном парке на реке Ваенга отыскать место, где я в далеком детстве поскользнулся на камне, упал в реку и окунуться с головой. Именно осенью, когда река будет холодной. Зачем? Пока не знаю. Просто следую за зовом. Вот такая история, - признается Александр Москаленко.

Вода в реке была всего 2 градуса, но спортсмен не отступил. Поездкой длинной в 23 дня и 3300 километров Александр остался доволен.

- По России путешествовать можно и нужно. А вот придорожному гостиничному бизнесу необходимо сильно поработать надо собой или быстро появится конкуренция и выживет их. По Карелии и Мурманской области придорожные мотели стоят в среднем 2500 рублей за сутки. Просят надевать маски и обрабатывать руки антисептиком, при этом не заботятся о чистоте комнат и мест общего пользования, - отметил велопутешественник.

Александр окунулся в холодные воды реки Ваенги. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Кроме того Александр намерен тренироваться жить в условиях непрекращающегося дождя и ветра и поработать над экипировкой для дальнейших путешествий в диких условиях. Путь домой, в Екатеринбург, оказался куда проще и короче – всего шесть часов и спортсмен смог обнять своих родных и потрепать по загривку пса Атласа, который должен был составить хозяину компанию в этом турне, но решил все же остаться дома.

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