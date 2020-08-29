Из Екатеринбурга стартовал бывший житель Североморска, который планирует доехать до Мурманска на велосипеде

Александр Москаленко намерен добраться из Екатеринбурга в Мурманск на велосипеде. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

Каждый отдыхает по своему… 38-летний житель Екатеринбурга, уроженец Североморска Александр Москаленко, решил провести свой отпуск верхом на велосипеде, проехав 3000 километров, разделяющие столицу Урала и Мурманск.

Напомним: мужчина собирался отправиться в путь в компании своего 4-месячного пса Атласа, и даже купил для него специальный прицеп. Но питомец не выдержал тренировок, и утром 27 августа Александр Москаленко отправился в путь в одиночку.

- Старт состоялся по плану – на рассвете. Трасса ожидаемо загружена. Велосипед получился довольно тяжелым. Основной вес – еда и теплая одежда. В пути будет становиться легче. Погода – идеальная! – сообщил своим подписчикам в соцсетях Александр Москаленко.

В первый же день велосипедист проехал 210 километров. Из трудностей – это 34-градусная жара и необходимость искать объездные пути через деревни, чтобы отдохнуть от шумной трассы и обойти автостраду, по которым запрещено движение велосипедистов.

- В Мурманск планирую прибыть 17-18 сентября. Пока что прохожу дистанцию по плану. Но жара выматывает, - признался «КП» Александр Москаленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Купаться… в Баренцевом море! Путешественник из Москвы приехал на Рыбачий на велосипеде (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8(991) 671-16-33, 8(991) 670-27-30, 8(902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru