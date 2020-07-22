Бывший житель Североморска намерен доехать из Екатеринбурга до Мурманска на велосипеде вместе с собакой

22 Июль 2020 2020-07-22T11:16:00+03:00

Александр намерен преодолеть 3500 километров на велосипеде в компании своего пса. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

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Страсть к путешествиям охватывает все больше россиян. Не успели северяне забыть вояж автостопом до Владивостока и обратно кота Сэма и его хозяина, как нашелся новый путешественник, готовый отправиться в дальнюю дорогу до Мурманска на велосипеде в компании своего 4-месячного пса Атласа.

- Активно путешествовать на велосипеде в одиночку я начал четыре года назад. Правда, преимущественно по Европе. Так, например, в 2019 году я стал первым и, пока что единственным россиянином, кто в одиночку на велосипеде за один подход проехал дистанцию в 5068 километров по Италии, Франции, Испании и Португалии за 38 дней, - рассказывает о себе уроженец Североморска из Екатеринбурга Александр Москаленко.

В этом году велосипедист планировал проехать 4000 километров из Италии в Норвегию, но коронавирус внес свои коррективы. Поэтому Александр Москаленко решил посетить родное Заполярье, до которого 3500 километров. Старт из Екатеринбурга намечен на 27 августа, а финиш должен состояться уже через 2-3 недели.

Атлас поедет в специальном приципе вместе с палаткой и снаряжением. Фото: Из личного архива Александра Москаленко

- Особенность и новшество для меня в поездке до Мурманска, а затем и Североморска - меня будет сопровождать моя собака. Для нее я специально оборудую велоприцеп грузоподъемностью 50 килограммов с ремнями безопасности. Там будет лежать палатка, необходимое снаряжение и сидеть пес, - говорит собеседник «КП».

Для Александра Москаленко предстоящая поездка станет первым большим и опасным опытом велопутешествия по России. Его уже дважды сбивали автомобилисты, и оба раза виновники уезжали, оставаясь безнаказанными.

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