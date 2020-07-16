Житель Финляндии незаконно проехал в Мурманскую область на велосипеде

16 Июль 2020 2020-07-16T11:49:00+03:00

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Международное сообщение России потихоньку восстанавливается, однако далеко не все страны готовы принимать нас у себя. Даже соседи не торопятся открывать границы. Так, Финляндия повесила замок до 11 августа, а Норвегия - до 20-го.

Конечно, устраивает это далеко не всех, поэтому некоторые рискуют и пытаются пройти мимо пограничников незамеченными. При том, что затея обречена на провал.

- Пограничная служба Лапландии заметила в четверг, 9 июля, в шесть часов вечера, что мужчина пересекает государственную границу из Финляндии в Россию на территории муниципалитета Инари. Он преодолел границу на велосипеде в районе Виртаниеми и был арестован российскими властями с российской стороны, - цитирует погранслужбу наших соседей "Фонтанка".

Такое желание попасть в Россию всеми правдами и неправдами грозит финну уголовным делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU