Купаться… в Баренцевом море!

Мурманская область словно магнитом притягивает к себе туристов со всей России. Добраться до края земли они стремятся порой самыми необычными способами. Зимой сквозь непрекращающиеся метели на мотоцикле прикатил путешественник из Волгограда, а этим летом его подвиг, уже на велосипеде, совершил москвич Иван Ярочкин. Молодой человек решил, что летом надо отдыхать на море и выбрал... Баренцево.

На Север!

- В прошлом году я доехал от Москвы до Байкала на велосипеде. В этом году планировал посетить Европу и поколесить по ней 90 дней. Но границы закрыли, и передо мной встал выбор: куда ехать? Решил, что надо на море, поскольку хотелось отдохнуть и покупаться. Ага, думаю, Баренцево! Я там еще ни разу не был, - рассказывает, как родилась идея рвануть на Кольский полуостров, Иван Ярочкин.

Тем более что далеко на север велосипедист не заезжал. До сих пор самой северной точкой на карте его путешествий был Петрозаводск. А вот конечным пунктом своего турне Иван выбрал не популярную далеко за пределами не только области, но и России Териберку, а полуостров Рыбачий – крайнюю северную точку нашей необъятной страны.

Большиснтво ночей по дороге на Крайний Север он провел в палатке. Фото: Иван Ярочкин

«Режим «Дикий» активирован» - такая запись появилось в Instagram Ивана Ярочкина 8 июня.

Покидая привычные городские джунгли, велосипедист прекрасно осознавал все превратности предстоящих 4000 километров пути - от несущихся по трассе машин до диких животных, в том числе и медведей. Дорога на Крайний Север пролегала через Ржев, Тверскую область, Великие Луки, Псковское и Чудское озера, Санкт-Петербург, Выборг, Приозерск, Ладожское озеро и Петрозаводск.

«Путь к Воттовааре (скальный массив Западно-Карельской возвышенности в центральной части республики. – Ред.). А дорога с каждым километром все злее, все более дикая. На моем пути множество медвежьих следов. Думал, догоню мишку - ан нет. Спрятался от меня. +25 к сохранению жизни», - написал в своих путевых заметках Иван Ярочкин на 23-й день путешествия.

Кстати, в дороге велосипедист встретил свой день рождения, отметив его шоколадным вафельным тортом и 83 километрами пробега до Лоухов.

- Трудности тяжелы в тот момент, когда их преодолеваешь, а потом кажутся легкотней. Самыми тяжелыми моментами для меня были не спуски и подъемы, бездорожье или встречный ветер на трассе, а отсутствие не то что интернета, но даже элементарной связи, чтобы вести соцсети. Сложно было писать посты задним числом, когда эти эмоции ты уже пережил, - признается Иван Ярочкин.

Жесткая заполярная природа

Само путешествие на Крайний Север запомнилось велосипедисту массой впечатлений – это отличная дорога с широкой обочиной в Московской области, дикие дремучие леса Калужской и Псковской областей, Питер с его разнообразной архитектурой, Приморское шоссе с набережной, ведущей в Выборг, и шикарными видами по пути, сам Выборг с замками и кирхами, узкая и скалистая дорога до Сортавалы, Карелия с уникальнейшей природой и огромными озерами с прозрачной водой…

Природа Севера оказалась прекрасной, но жесткой. Фото: Иван Ярочкин

До Полярного круга, а потом и до границы Мурманской области Иван добрался только на 30-й день своего веломарафона. Заполярье встретило его сильным ветром, который, словно играя с путешественником, норовил унести легкие вещи. Однако это не мешало Ивану наслаждаться живописными видами многочисленных рек и озер.

- В Кандалакше уже начинаются сопки, с которых открывается потрясающий вид на Белое море. В Мурманской области уже совершенно другая, более жесткая природа: нет таких больших лесов, тундра со своей особенной красотой и шикарные Хибины, хоть и не такие большие, как Кавказские и Уральские горы, но со снегом летом в +30, - делится впечатлениями велопутешественник. – И, конечно, поразила непостоянная, как настроение женщины, погода. Ты можешь ехать в одних шортах с голым торсом, но через час надо срочно надевать толстовку – начинается дождь, а еще через пять минут опять светит солнце и надо снова раздеваться, потому что становится очень жарко.

Разумеется, навсегда в памяти туриста из Москвы останутся и сами полуострова Средний и Рыбачий, где лес и кустарники сменяются бесконечными голыми сопками, покрытыми мхом. Неизгладимый след в душе Ивана Ярочкина оставило и безумно холодное Баренцево море, волны которого разбиваются о скалистый берег.

- Все, что хотел, я сделал: доехал до материкового края России, позагорал на мысе Немецком и искупался в Баренцевом море. Страна у нас большая - столько еще мест, где я не был. Если вернусь в Мурманскую область, то зимой, в Териберку, чтобы увидеть северное сияние, - подводит итог своего велопутешествия Иван.

Природа Севера оказалась прекрасной, но жесткой. Фото: Иван Ярочкин

Соблюдая правила

Однако эта, на первый взгляд, суровая и неприступная красота очень хрупкая. Недаром здесь пять лет назад был создан природный парк регионального значения.

- Существующие ограничения на этой территории направлены на сохранение природы, а не на усложнение условий пребывания здесь туристов. Так, например, запрещено ломать деревья и кустарники, передвижение любых видов автомототранспорта и гусеничной техники вне дорог, а также разбивать туристические стоянки, разводить костры вне специально оборудованных для этого мест и собирать яйца и разорять гнезда диких птиц. Кроме того, на территории парка нельзя охотиться, захламлять и загрязнять его территорию, - объясняют в министерстве экологии и природных ресурсов Мурманской области.

Мечта - искупаться в Баренцевом море - сбылась в полной мере. Фото: Иван Ярочкин

С полным перечнем правил посещения природного парка «Полуострова Средний и Рыбачий» можно ознакомиться на сайте ведомства. Там же можно получить согласование на въезд на эту особо охраняемую территорию.

- Работа по обустройству маршрутов и созданию мест для организованных стоянок ведется в рамках развития экологического туризма. Так, например, в прошлом году была создана система навигации на территории природного парка «Полуострова Средний и Рыбачий».

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