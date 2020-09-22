«Упорство, самоотдача, терпение»: Ультрамарафонец из Мурманска одержал победу в трехсуточном забеге в Череповце

Василий Комиссаров спал за трое суток всего 2 часа 40 минут. Фото: из личного архива Василия Комиссарова

Известный ультрамарафонец и сотрудник УФСИН по Мурманской области Василий Комиссаров принял участие в самом сложном испытании в России – трехсуточном забеге в Череповце - и одержал победу. Соперников у мурманчанина было немного, зато какие!

- Больше всего меня поразили люди. Вы видели 70-летнего мужчину, пробегающего 120 километров за день? А человека, попавшего в аварию и приговоренного к вечной инвалидности, который стал круче любого здорового и пять дней подряд по 100 километров пробегает? Я их видел! Удивительные соревнования и люди - я до сих пор под впечатлением, - признается Василий Комиссаров.

В первый день марафона пошел дождь и лил целые сутки, испытывая экипировку спортсменов на прочность. Штормовая куртка мурманчанина для скайранинга - легкая, дышащая и не пропускающая воду - пришла на помощь. Пока соперники сушились, Василий мотал километры. За сутки он пробежал 150 000 метров, оторвавшись от конкурентов аж на 25 километров. Вскоре самый сильный соперник сошел с дистанции. Однако и северянину пришлось нелегко – за трое суток он спал суммарно всего 2 часа 40 минут и тоже был готов прервать забег, но все же выдержал это испытание до конца.

- Последнюю ночь мы с главным конкурентом уже просто ходили вместе и разговаривали о жизни. Мы уже не могли бежать, - рассказывает собеседник «КП». - Упорство, самоотдача, терпение дали результат - победа осталась за мной.

За 72 часа Василий Комиссаров пробежал 352 километра 800 метров. Владимир Переседов из Рязани отстал от него на 4 километра.

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