В Мурманской область будут возрождать профессиональный футбол

Футбол в регионе встанет на ноги. Фото: unsplash.com

В Мурманской области футбол любят, но долгое время этот вид спорта находился у нас в застое. В этом году кольский край даже стал аутсайдером в рейтинге «футбольности» среди российских регионов - из жителей Заполярья лишь 1% населения профессионально гоняет мяч по полю.

Региональное правительство региона решило эту печальную ситуацию исправлять. Так, к 2024 году Мурманская область обзаведется собственной командой в профессиональном футболе.

Официальное соглашение о развитии футбола в Заполярье подписали министр спорта России Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, президент областной Федерации футбола Николай Довгоборский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- В регионе планируется создать условия для двукратного увеличения количества людей, постоянно занимающихся футболом. Также упор будет сделан на инфраструктурное обеспечение - строительство новых футбольных площадок и полей по всей области и полноразмерного манежа в Мурманске, - сообщили в правительстве Мурманской области. - Подготовят резерв спортсменов среди школьников и студентов, квалификацию тренеров и судей будут повышать.

Так что теперь у Заполярья есть все шансы на то, чтобы покорить новые футбольные вершины.

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