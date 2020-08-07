Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 7 августа 2020 года: магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за отсутствия масок

Ношение маски в магазине обязательно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 7 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11017 заболевших COVID-19, 7450 человек выздоровели и 88 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5787 человек. Только 80 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8716 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 122 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 918), Мончегорске (+6, всего 460), Кольском районе (+5, всего 395), Печенгском районе (+6, всего 344), Апатитах (+3, всего 255), Кандалакшском районе (+8, всего 108), Ковдорском районе (+1, всего 97), Ловозерском районе (+2, всего 30) и Оленегорске (+2, всего 95).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5787 случаев

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 918 случаев

Мончегорск – 460 случаев

Кольский район - 395 случаев

Печенгский район - 344 случаев

Апатиты – 255 случаев

Кировск – 152 случая

Кандалакшский район – 108 случаев

Ковдорский район - 97 случаев

Оленегорск – 95 случаев

Ловозерский район - 30 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 21 случай

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус сунул свой длинный нос почти во все уголки Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5787

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 21

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 108

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 255 и 152 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 395 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

За отсутствие маски - штраф

Ношение маски в общественных местах - мера обязательная для всех: и для обычных северян, и для сотрудников торговых точек, общественного транспорта и других организаций. Однако пренебрегают средствами индивидуальной защиты и те, и другие. Напомним: на днях в Полярном оштрафовали трех граждан, который пришли в магазин без масок. Теперь очередь настала и для торговых предприятий.

- 5 августа суд вынес решение о привлечении ООО «Фруттрейд» к административной ответственности с наложением штрафа в размере 200 тысяч рублей. Уже традиционное для торговых предприятий нарушение - отсутствие контроля за использованием персоналом средств индивидуальной защиты, то есть масок и перчаток, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. - Рассмотрение административных производств в отношении еще двух предприятий: «Дикси-Юг» и «Роял медик» назначено на 10 августа. Вопрос контроля соблюдения мер санитарно-эпидемической безопасности, рейды по соблюдению масочного режима в организациях остаются одним из приоритетов работы Роспотребнадзора. Масочный режим - это эффективная мера безопасности. Не игнорируйте ношение средств защиты, это убережет ваше здоровье!

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