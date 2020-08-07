Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 7 августа 2020 года составило 90 человек

Коронавирус продолжает убивать. Фото: Иван МАКЕЕВ

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, коронавирус продолжает косить северян. Напомним: за август в Мурманской области жертвами COVID-19 стали уже 11 человек, и их число продолжает расти.

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил о двух новых летальных исходах от новой коронавирусной инфекции. Таким образом количество умерших от COVID-19 в Заполярье достигло 90 человек. Сколько им было лет и имели ли они сопутствующие заболевания, пока не уточняется.

Всего на Кольском полуострове подтверждено 11136 случаев коронавируса. 7659 пациентов врачи смогли излечить от опасного недуга. Остальные 3387 пациентов продолжают борьбу с болезнью. Тем не менее, Мурманская область начала постепенный спуск с плато эпидемии - за сутки в регионе выявили 119 новых случая ковида.

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