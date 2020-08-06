Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 6 августа 2020 года составило 88 человек

Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кажется, август всерьез вознамеривался обойти июль по числу умерших северян от коронавируса. Напомним: жертвами опасной инфекции в июле стал 61 человек. За первые шесть дней августа болезнь унесла жизни еще 11 жителей Заполярья.

По последней информации оперативного штаба Мурманской области, число летальных исходов в регионе выросло до 88. За сутки от COVID-19 погибло еще два человека. Сколько им было лет и имели они сопутствующие заболевания, не уточняется.

Между тем, в Заполярье уже подтверждено 11017 случаев коронавируса. Только последние 122 были выявлены за последние сутки. Но есть и хорошие новости врачи смогли поставить на ноги 7450 пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». С каждым днем число выздоровевших становится все больше.

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