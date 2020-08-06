Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, зашел в порт Калининграда

У всех членов экипажа мурманского траулера взяли тесты на коронавирус. Фото: Правительство Калининградской области

Как бы не сопротивлялся капитан траулера «Карелия», а ему все-таки пришлось прекратить промысел и взять курс на ближайший российский порт. Напомним: виной всему стал коронавирус. Несмотря на положительные тесты у нескольких членов экипажа, судно вышло ловить рыбу к Фарерским островам в Норвежском море.

Как сообщает правительство Калининградской области, около 7.00 6 августа рыболовное судно зашло в Калининградский рыбный морской порт.

- В 9.00 на траулер поднялась бригада Областной инфекционной больницы в составе двух врачей и двух медсестер. Они осмотрели всех, кто находится на судне, и взяли у них тесты на COVID-19, – сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов. – По результатам двойной термометрии превышение температуры не выявлено. При врачебном осмотре признаки ОРВИ обнаружены у одного члена экипажа, который незамедлительно госпитализирован в стационар.

До получения результатов анализов 75 членов экипажа траулера «Карелия» не смогут покинуть судно, контактировать с третьими лицами. Также на них возложена обязанность санитарно-эпидемиологический режим. Кроме того, на «Карелии» проводились не все противоэпидемические мероприятия. Также на траулере не хватает дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, а судовые аптечки недоукомплектованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска был госпитализирован в Мордовии с коронавирусом. Всего в республике коронавирусом заболели 4679 человек (Подробности)

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 августа 2020 года: меры поддержки среднего и малого бизнеса продлили до 15 августа. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 5 августа 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru