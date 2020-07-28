На траулере с портом приписки Мурманск нашли коронавирус

28 Июль 2020 2020-07-28T12:57:52+03:00

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Не так давно экипажам судов в Мурманской области смягчили ограничительные меры из-за коронавируса, в частности, разрешили самоизоляцию дома, а не в обсерваторах. Но надо признаться, меры действуют не из-за пустого страха.

- Рыболовецкое судно "Карелия" находится сейчас в районе Фарерских островов. На борту 77 человек. На берег из них спускались три десятка, им сделали тест - у 23 положительный результат на злополучный ковид. Двоих уже положили в больницу. Но там на весь остров около 30 ИВЛ, если вдруг, то помочь всем не смогут. По плану они должны рыбачить еще три недели. Надеюсь, что капитан примет верное решение и вернется домой, - сообщила в соцсети журналистка Анастасия Попова.

Информацию подтвердили в Минсельхозе Карелии (при этом траулер имеет порт приписки Мурманск).

- Судно "Карелия" находится в районе Норвежского моря. Заболевшие госпитализированы, находятся под контролем датских врачей, помощь не требуется. На судне есть врач, осуществляется постоянный контроль за здоровьем экипажа. Ситуация держится под контролем, - уточнили в ведомстве.

До 2020 года траулер "Карелия" назывался "Капитан Горбачев".

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