Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: правила прибывания в регион из-за границы
Из-за пандемии коронавируса границы России с другими странами оказались на замке. Даже наши соседи - Финляндия и Норвегия - не спешат его открывать. Но все-таки послабления начались, и в правительстве Мурманской области рассказали, что надо делать пребывающим из других стран.
- Правила для граждан РФ: после прилета в течение трех дней нужно сдать тест на коронавирус. При положительном результате или появлении симптомов — самоизоляция, при отрицательном — изоляция не нужна. Правила для иностранных граждан: необходимо иметь при себе медицинский документ на русском и английском языке об отсутствии CoViD-19. Если такого документа нет, то в течение трех дней нужно сдать тест на коронавирус. При положительном результате или появлении симптомов — самоизоляция, при отрицательном — изоляция не нужна, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.
Прибывающим вывозными рейсами или на автотранспорте надо пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Обсервация же нужна и морякам. К счастью, теперь ее можно проходить не в отеле, а дома.
- Теперь необязательно проходить двухнедельную обсервацию морякам, которые прописаны в Мурманской области. После прибытия с рейса из других государств они проходят самоизоляцию в домашних условиях и сдают тест на коронавирус на десятый день, - уточнили в штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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