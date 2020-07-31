Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, возвращается в ближайший порт

31 Июль 2020 2020-07-31T10:09:25+03:00

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Вот уже четыре месяца на Кольском полуострове полыхает эпидемия новой коронавирусной инфекции. Однако среди северян все равно находятся «неверующие Фомы», которые отрицают наличие опасного вируса. Правда, одно дело, когда такой человек отвечает только за себя и на суше, а другое – когда он капитан судна и в море.

Напомним: несколько дней назад стало известно, что COVID-19 подтвердился у 23 моряков траулера «Карелия», который как раз находится на промысле у Фарерских островов в Норвежском море. Однако позже выяснилось, что, несмотря на опасность распространения коронавируса, капитан судна решил продолжить промысел. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве.

- Капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора, - заявил Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Уже поручено начать в отношении судна «Карелия» процедуру изъятия свидетельства СУБ. После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу, капитан «Карелии» принял решение вернуться в ближайший порт.

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