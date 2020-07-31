2020-07-31T10:09:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Траулер из Мурманска, на котором нашли коронавирус, возвращается в ближайший порт

В Росрыболовсте уже заявили, что капитан судна «Карелия» грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора
Елена МОЛОДЦОВА
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Траулер взял курс на ближайший порт. Фото: Мурманский морской рыбный портТраулер взял курс на ближайший порт. Фото: Мурманский морской рыбный порт
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Вот уже четыре месяца на Кольском полуострове полыхает эпидемия новой коронавирусной инфекции. Однако среди северян все равно находятся «неверующие Фомы», которые отрицают наличие опасного вируса. Правда, одно дело, когда такой человек отвечает только за себя и на суше, а другое – когда он капитан судна и в море.

Напомним: несколько дней назад стало известно, что COVID-19 подтвердился у 23 моряков траулера «Карелия», который как раз находится на промысле у Фарерских островов в Норвежском море. Однако позже выяснилось, что, несмотря на опасность распространения коронавируса, капитан судна решил продолжить промысел. Это вызвало серьезную обеспокоенность в Росрыболовстве.

- Капитан судна грубо нарушил рекомендации Роспотребнадзора, - заявил Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства, руководитель штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Уже поручено начать в отношении судна «Карелия» процедуру изъятия свидетельства СУБ. После обращения представителей Североморского ТУ Росрыболовства к судовладельцу, капитан «Карелии» принял решение вернуться в ближайший порт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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