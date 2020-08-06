Троих жителей Полярного оштрафовали за то, что они пошли в магазин без маски

Поход в магазин без маски обернулся для трех северян штрафом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Маска – это не прихоть, а необходимая мера защиты от коварного вируса, которым в Мурманской области заразилось уже больше 11 тысяч человек. Тем не менее этими средствами некоторые северяне продолжают пренебрегать. Так, например, суду в Полярном пришлось оштрафовать за это троих человек.

- В первом случае семейная пара отправилась в супермаркет за стиральным порошком и цветной капустой. Однако ни мужчина, ни женщина не позаботились об индивидуальных средствах защиты. На кассе их обслуживать отказались, а сотрудники полиции составили административный протокол по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Кроме того, за неделю до этого инцидента северянка уже привлекалась за нахождение в магазине без маски, - рассказывают в Полярном районном суде.

Еще одну нарушительницу масочного режима полицейские обнаружили в магазине товаров для ухода за собой и домом. Женщина была очень возмущена, но в итоге в суд прислала письменное признание своей вины и раскаялась. Всем троим северянам, проявившим безответственность во время пандемии коронавируса, придется раскошелиться на тысячу рублей. Именно такое наказание им назначил суд.

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