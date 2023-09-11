Спецпредставитель президента Иванов: Порт в Мурманске в перспективе - это важнейший порт России

Во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. На его полях специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил особую роль порта Мурманск в экономике страны.

- Порт прекрасный со всех точек зрения. Глубины - не надо никакого дноуглубления. Незамерзающий, в отличие от портов даже Финского залива. Самое главное — свободный доступ в мировой океан. Никакие Датские, никакие Черноморские проливы здесь нам помешать не могут. Вышел и (иди) куда хочешь: хочешь — на восточное побережье США, хочешь — в Китай Севморпутем, куда угодно. Я считаю, в перспективе это важнейший порт России будет, — цитирует «ПортНьюс» Сергей Иванов.

В Мурманском морском рыбном порту планируют провести дноуглубление и отремонтировать причалы, после национализации предприятия решается вопрос о модернизации. На данный момент порт по перевалке рыбной продукции загружен менее чем наполовину. А в Мурманский морской торговый порт принял самое большое судно, которое прошло по Севморпути.

Напомним: в августе Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, на котором зашла речь о строительстве первого с советского времени порта в Мурманской области - «Лавна».

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