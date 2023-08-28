«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам

Со строительством собора в Мурманске поможет частный инвестор, который выкупит у коммерческой организации землю на Буркова за 23 миллиона рублей и профинансирует работы по зданию собора. Фото: Мурманская епархия

Площадка на улице Капитана Буркова в Мурманске, рядом с областной детско-юношеской библиотекой имени В. П. Махаевой, сейчас больше походит на пустырь. Когда-то здесь был парк аттракционов со знаменитым колесом обозрения. О нем писал даже знаменитый заполярный поэт Николай Колычев. Но в начале 2000-х дела у парка пошли плохо, карусели убрали, а площадка стала местом для выгула собак да встреч любителей выпить. Эту территорию выбрали местом для строительства первого в Мурманске кафедрального собора. Вокруг этого процесса немало споров и вопросов.

При строительстве комплекса планируют благоустроить и территорию вокруг. Фото: Мурманская епархия

Как все начиналось

Мурманск – последний город, основанный в Российской империи, - родился под именем Романов-на-Мурмане. Северяне хорошо помнят знаменитую черно-белую фотографию, сделанную 21 сентября 1916 года (4 октября по новому стилю). Эту сцену даже как-то реконструировали на одном из празднований Дня города. На снимке министр путей сообщения А. Ф. Трепов, морской министр адмирал И. К. Григорович, архангельский губернатор С. Д. Бибиков, многие члены Государственного Совета и депутаты Государственной Думы, руководители ведомств и строительных управлений, духовные лица закладывают камень в основание храма святого Николая Чудотворца.

Храм так и не был построен, хотя решение о создании в Романове-на-Мурмане кафедрального собора на своем последнем совещании принял Синод, был объявлен всероссийский сбор денег. Но грянула революция, и о стройке уже не было и речи. Рядом с закладным камнем возвели Дворец культуры им. С. М. Кирова, здание Мурманской областной Думы, и места для собора просто не осталось. Чтобы отдать дань памяти, установили крест с табличкой, что здесь должен был появиться храм.

В Мурманской епархии отмечают, что не хотели строить храм из бетона или кирпича. Фото: Мурманская епархия

«Где?» - вот в чем вопрос

Мечта построить кафедральный собор в Мурманске у представителей Мурманской епархии оставалась. Но препятствий было много - не только финансовый вопрос, но и территориальный.

Сначала собор хотели построить у Семеновского озера.

- Когда выбирали место, хотели, чтобы оно было хорошо видно с моря, - вспоминал настоятель мурманского храма Спаса на Водах протоиерей Андрей Амелин. - Собор-то морской, и моряки, возвращаясь в порт, обязательно должны его видеть. Создали общину Спасо-Преображенского морского кафедрального собора, начали строительство. Идеей сооружения храма загорелся и первый мэр Мурманска Олег Найденов. Но то ли у города не хватило средств, то ли существовали еще какие-то причины, вместо Спасо-Преображенского собора получился храм Спаса на Водах. Храм хороший, слов нет. Но по размерам своим он явно не может претендовать на звание главной церкви - кафедрального собора епархии.

Потом была идея построить кафедральный собор рядом со Спасом на Водах, но места было явно мало, и от нее отказались. Вместо этого на свободной площадке строят первый в России духовно-спортивный центр.

Как гром среди ясного неба грянула новость, что собор планируют построить на месте стадиона профсоюзов, что напротив здания правительства Мурманской области. Мол, стадион уже устарел, восстанавливать его дорого, зато место в самом центре столицы Кольского Заполярья прекрасно подойдет под величественное православное сооружение. В СМИ писали, что возглавлявшая тогда регион Марина Ковтун якобы даже дала разрешение на такое строительство, но северяне стали возмущаться, и от этой задумки отказались.

Следующим вариантом стала территория бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова. До того как поставили карусели и колесо обозрения, здесь было кладбище воинов-интернационалистов, которое потом перенесли на улицу Рогозерскую, как и старейший памятник Мурманска – «пирамидку» (ее британцы соорудили на территории английского кладбища в память о своих солдатах и офицерах, павших на кольской земле).

Площадка на Буркова тоже стала предметом споров: одни северяне рассуждали, не лучше ли построить там дом или восстановить аттракционы, а другие гадали, разумно ли вообще что-то строить на кладбищенской земле?

- Это место сакральное, так как здесь были захоронены жертвы интервенции, в том числе большое количество православных сербских воинов. Где, как не на кладбище, строить церковь, ведь это всегда мемориал, поминовение усопших. Построив собор на улице Буркова, мы отдадим дань памяти тем, кто был там захоронен. Строить на этом месте парк развлечений, развлекаться и прыгать на костях – кощунственно, это противоречит не только религиозным чувствам, но и общим правилам морали. Строить жилой дом на кладбище… Сомневаюсь, что кто-то захочет покупать там квартиры. На этой земле дополнительно кладбища не будет, оно уже есть. К тому же документы об эксгумации тел не подтверждают, что ее провели полностью. Поэтому впереди - археологическая работа, чтобы проверить, не остались ли где-то заброшенные могилы, - рассказал руководитель проекта строительства Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора протоиерей Владимир Семенов.

Также на земельном участке предстоит провести геологические изыскания. Но, как отмечает Владимир Семенов, так как ранее здесь уже размещались объекты, то есть хорошие бетонные основания, на руках документы исследования земли с советских времен, поэтому есть и все основания полагать, что земля выдержит сооружение.

Вокруг строительства первого в Мурманске кафедрального собора немало споров и вопросов. Фото: Мурманская епархия

Больше, чем собор

Общая территория участка – 1,2 гектара. Кажется, что не так много, тем более что здесь построят не только кафедральный собор, но целый комплекс с современным музеем истории Первой мировой войны, баптистерием (для таинства крещения с полным погружением), православным кафе, парковой зоной, детской площадкой и, может быть, спортивной площадкой на свежем воздухе.

При строительстве комплекса планируют благоустроить и территорию вокруг. Сейчас подняться до Буркова с нижней террасы города можно по лестнице со скульптурой Николая Чудотворца от Музыкального сквера или по деревянной лестнице от Мурманской областной научной библиотеки. Последней хотят всерьез заняться, например, сделать каменной, обновить освещение.

- Строительство собора потянет за собой много составляющих. Надо будет пересматривать инфраструктуру города, расширять улицу Буркова. Но все эти неудобства в будущем принесут бонусы. Надо немножечко потерпеть, и получим замечательный архитектурный памятник. Это не собор ради собора - мы сразу решили, что он должен нести социальную нагрузку, - рассказал Владимир Семенов.

Сроки строительства кафедрального собора пока не обозначаются. Фото: Мурманская епархия

Отгоняя мрак

В Мурманской епархии отмечают, что не хотели строить храм из бетона или кирпича. Задача была создать нечто уникальное и красивое. Поэтому в столице Кольского Заполярья появится собор-«свеча»: его стены сделают из стекла, чтобы он словно светился изнутри и прогонял темноту полярной ночи. Современные технологии позволяют осуществить задумку так, чтобы при этом здание не теряло тепло, что важно в условиях Крайнего Севера.

- Это, конечно, смелый шаг, но он продуманный. Храм будет стоять, как свеча, на горе, это будет видно с залива. Мурманск все больше становится туристическим центром, все верим, что скоро политическая ситуация в мире изменится и к нам будут заходить большие суда. И в первую очередь туристы будут видеть «Алешу» - памятник погибшим в годы Второй мировой войны, а ближе к порту – собор, который станет памятником жертвам Первой мировой войны, несправедливо забытым в советские годы. Также уже очевидно, что в нем будут молиться и о погибших на спецоперации. Мы хотим, чтобы человек, который зашел в музей, пройдя по всей экспозиции, захотел бы зайти и в храм, поставить свечу героям, - пояснил отец Владимир.

Как добавила епархиальный архитектор и член Союза архитекторов Мурманской области Светлана Пионтковская, такое свечение собора не будет мешать жителям близлежащих домов, также при создании проекта учитывалось, чтобы сооружение не закрывало собой солнце.

- Я занимаюсь проектированием на Крайнем Севере уже 30 лет и знаю особенности нашего климата. Мы использовали сложный рельеф площадки, чтобы создать подиум для собора и приподнять его, потому что сейчас на этой территории есть низина. Возможно, где-то в стране и есть аналоги нашему проекту, но мы создавали его что называется из головы. Это была кропотливая работа, получилось несколько вариантов, - рассказала о проекте Светлана Пионтковская.

- В мире никто не верил в строительство Крымского моста, но он стоит, - добавляет отец Владимир. - Это говорит о том, что когда россияне хотят что-то воплотить, они делают это. Я уверен, что если мы хотим создать такой собор и исполнить завет градооснователя Николая Романова, восстановить историческую справедливость, то он встанет на века.

Настоятелем Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора станет владыка Митрофан, который сейчас возглавляет Мурманскую епархию. Фото: Мурманская епархия

«Сколько?» - вот в чем другой вопрос

Сроки строительства кафедрального собора пока не обозначаются, потому что сначала нужно провести большую подготовительную работу, в том числе получить положительное заключение на проектно-сметную документацию и приступить к самой стройке. Но современные технологии позволяют создавать такие объекты за пять лет. Также нет пока точного представления о стоимости. Как отметил отец Владимир, средняя стоимость строительства соборов в России составляет около 1,5 миллиарда рублей, но есть проекты и дороже.

Со строительством собора в Мурманске поможет частный инвестор, который выкупит у коммерческой организации землю на Буркова за 23 миллиона рублей и профинансирует работы по зданию собора. К обустройству территории вокруг и строительству других объектов планируют привлечь разные источники финансирования, в том числе пожертвования могут внести жители всей страны.

- Возникают разговоры, может, надо потратить эти средства на спецоперацию? Надо понимать одно: спецоперация не может быть разорвана с внутренним, духовным миром, наш президент не останавливает проекты внутри страны, в культуру даже закладывается больше денег, чем когда-то, - отметил Владимир Семенов.

Также в епархии считают, что собор станет местом, где будет аккумулироваться помощь, в том числе и материальная, для других церквей и храмов Мурманской области. Настоятелем Спасо-Преображенского Николаевского морского кафедрального собора станет владыка Митрофан, который сейчас возглавляет Мурманскую епархию.

- По благословению Святейшего Патриарха в эти дни мы приступаем к строительству кафедрального храма города Мурманска, который должен был называться не Мурманск, а Романов-на-Мурмане. Это город, посвященный династии Романовых. Он был так задуман и так основан. И этот храм, который должен был быть построен, был благословлен, но случилась революция, и все это забылось. И вот спустя сто с лишним лет мы восстанавливаем историческую справедливость и исполняем завещание Царя-страстотерпца, - отметил владыка Митрофан.

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