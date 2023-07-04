«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области

Апатитчане не стали покупать тур и идти в гору с проводником, решив отправиться в путь самостоятельно. Фото: Иван Рогозин

Волнение и страх, восторг и предвкушение невероятного – бурю эмоций испытали двое жителей Апатитов, которые в июне покорили Эльбрус, подняв на его вершине флаг Мурманской области.

Северяне первый раз восходили на такую высоту, но давно мечтали об этом. О том, как исполнилось это желание, рассказал Иван Рогозин, который занимает должность зам. председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Апатитов. Его друг Павел Титов, который составил ему компанию, работает спасателем Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

На высоте 4 тысячи метров северяне ночевали в высокогорном приюте. Фото: Иван Рогозин

Учесть все факторы

Готовясь к походу, апатитчане не стали покупать тур и идти в гору с проводником, а решили отправиться в путь самостоятельно. Конечно, этому предшествовала серьезная подготовка.

- Раньше мы поднимались в Хибины, но серьезного высотного опыта не было. Наш план включал в себя физическую подготовку, экипировку, полную логистику. Мы должны были быть готовы абсолютно ко всем ситуациям. Маршрут был для новичков – восхождение на Эльбрус с юга, – рассказывает Иван.

Изначально у мужчин была неплохая физическая подготовка, так как они занимаются спортом, но все же надо было подтянуть кардиовыносливость, без которой покорить Эльбрус невозможно.

- Такая тренировка включает в себя очень много бега. Нужно иметь выносливость для непрерывного похода в горах на 10-15 часов. Чтобы лучше себя чувствовать в дальнейшем, мы часто ходили в горы, пробегали полумарафон, – говорит наш собеседник.

Также путешественники подбирали снаряжение: страховочные системы - ледорубы, кошки. Смотрели видео опытных гидов, как нужно готовиться и какие бывают опасности в горах.

Когда все было готово, Кавказ был уже перед глазами, а сердце так и просилось в горы - оставалось надеяться, что погода не подведет. Не менее важным было привыкнуть к другому климату и разреженному воздуху в горах.

- Акклиматизация по времени была довольно короткая – пять дней. У нас были сжатые сроки, хотя вообще полноценно она должна составлять 11-12 дней. Сначала мы поднялись на три километра над уровнем моря, затем сходили до высокогорного приюта на высоту четыре тысячи метров. Это место, где находятся штормовые лагеря. Затем дошли до ратрака, на высоту почти пять тысяч метров, и спустились обратно до приюта, где переночевали. Из-за гипоксии (кислородное голодание. - Ред.) стали возникать головные боли. Но это решалось довольно просто – пили аспирин и чай, – отмечает спортсмен.

Шаг за шагом покоряя невероятные дали, мужчины поднялись выше облаков. Фото: Иван Рогозин

Выше облаков

Привыкнув к высокогорной местности, мужчины дали организму отдохнуть, после чего выдвинулись в путь уже до самого пика. Старт был дан в полночь шестого дня похода.

- Мы смотрели, чтобы было так называемое «погодное окно», когда все тихо и спокойно. Погода в горах меняется стремительно, несколько раз за день. Так, внизу может лить дождь, а на четырех тысячах метров бушевать ветер и снег или вообще лечь туман. Но нам с погодными условиями повезло - было довольно ясно. Да и в непогоду идти нельзя - можно вообще не вернуться назад, – рассказывает апатитчанин.

Спустя четыре часа после подъема Ивана настигла горная болезнь, но отступать он не собирался.

- Было тяжело идти, упадок сил. Несколько часов ты просто монотонно топаешь в горку без остановки, и это только начало. Дальше идут опасные участки, которые мало того что наклонные, так еще и ведут тебя в пропасть, – вспоминает Иван. - Если не обладать техникой самозадержания с помощью ледоруба на склоне, то можно просто поскользнуться и упасть в никуда. В некоторые моменты я оглядывался и смотрел, куда я могу улететь. Я понимал, что должен двигаться спокойно, четко и уверенно, не дергаясь. Шел на морально-волевых качествах, преодолевая самого себя, но очень хотелось дойти до конца.

Шаг за шагом покоряя невероятные дали, поднимаясь выше облаков, Павел добрался до пика высотой в 5642 метра за восемь часов, а Иван – за девять с половиной. Все-таки сжатые сроки подготовки сказались, и организм просил пощады.

В походе Ивана настигла горная болезнь, но отступать он не собирался. Фото: Иван Рогозин

Переполненные эмоциями, северяне растянули флаг Мурманской области, сделав долгожданное фото.

- Мы наш регион очень любим и ценим, хотели сделать приятный сюрприз, - отметил наш собеседник. - Был на вершине и другой приятный момент: на пике Эльбруса молодой человек из Башкирии сделал девушке предложение!

По словам Ивана, чувствовал он себя там, наверху, как космонавт, который заторможенно в невесомости передвигает руками и ногами, и уже не знал, любит ли вообще походы в горы.

- Мы предусмотрели все, довольны собой. Но это все же немного выше моих сил. Когда уже спустились, я начал понимать, что плохо помню, что вообще было на вершине. Это было самое сложное, энергозатратное и опасное дело в моей жизни, – подытожил Иван.

Эверест, к слову, Иван и Павел пока покорять не собираются – слишком уж дорогое занятие. Зато в их планах восхождение на Казбек и пик Ленина.

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