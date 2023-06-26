«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске

Анна Щербакова получила немало наград в одиночном фигурном катании. Фото: Наталья ВОЛОШИНА

Известная фигуристка Анна Щербакова прилетела в Мурманск. 19-летняя спортсменка рассказала, что целью ее визита на Крайний Север стала помощь активистам с уборкой мусора.

- Я прилетела сюда с очень важной миссией - сделать наш мир чуточку лучше и чище. Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение окружающей среды возможно развитие нашего общества, - поделилась Анна в своем Telegram-канале.

Анна Щербакова получила немало наград в одиночном фигурном катании. Является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, серебряным призером чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Также она является самой молодой трехкратной чемпионкой России по фигурному катанию. На момент получения третьего титула ей было 16 лет.

Спортсменка имеет в своем арсенале два самых дорогостоящих четверных прыжка — лутц и флип. Анна первая в истории фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе. Держательница самых высоких оценок за прыжковые элементы среди женщин на международных соревнованиях.

К слову, не только фигуристка, но и другие российские звезды помогают столице Заполярья становиться чище. Так, 24 июня порядок на берегу Кольского залива вместе с волонтерами наводили актриса Юлия Михалкова и певец Родион Газманов.

Вообще, Мурманская область на днях стала точкой притяжения популярных артистов. Так, в Териберке свои мечты исполнили Павел Воля и Ляйсан Утяшева, а на День молодежи в Мурманске выступила певица Ольга Серябкина. Правда, она перепутала северный город с Ижевском. Также на фестивале выпускников «Арктический берег» дали концерт певица Просто Лера и группа Xolidayboy. На съемках в Заполярье - актер Виктор Логинов.

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