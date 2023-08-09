Строительство порта «Лавна» завершат в 2024 году

Об этом доложили президенту на совещании по вопросам развития строительной отрасли Фото: Антон ЗАБИРОВ

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, на котором зашла речь о строительстве первого с советского времени порта в Мурманской области - «Лавна».

- Основные объекты, которые у нас сейчас в работе, это порт «Лавна», который, мы надеемся, в следующем году будет завершен, в Мурманской области, - сообщил глава группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

- Понятно, я видел его, - отреагировал президент.

В мае готовность терминала по перевалке угля оценивали в 60%. Первый уголь порт может принять уже в конце 2023 года. Под проект также строят железнодорожные пути с мостами, самый большой из которых - железнодорожный мост через Тулому. Пропускная способность его составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

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