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НовостиОбщество9 августа 2023 9:56

Строительство порта «Лавна» завершат в 2024 году

Об этом доложили президенту на совещании по вопросам развития строительной отрасли
Ника СВЕТЛОВА
Об этом доложили президенту на совещании по вопросам развития строительной отрасли

Об этом доложили президенту на совещании по вопросам развития строительной отрасли

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, на котором зашла речь о строительстве первого с советского времени порта в Мурманской области - «Лавна».

- Основные объекты, которые у нас сейчас в работе, это порт «Лавна», который, мы надеемся, в следующем году будет завершен, в Мурманской области, - сообщил глава группы компаний «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

- Понятно, я видел его, - отреагировал президент.

В мае готовность терминала по перевалке угля оценивали в 60%. Первый уголь порт может принять уже в конце 2023 года. Под проект также строят железнодорожные пути с мостами, самый большой из которых - железнодорожный мост через Тулому. Пропускная способность его составит 18 миллионов тонн в год, эксплуатационная длина железнодорожной линии заявлена в 46,33 километра.

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