Гендиректор ММРП Александр Громов: Рыбный порт мы приняли с очень плохим наследием

Вопрос модернизации предприятия держат на контроле на самом высоком государственном уровне, вплоть до президента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Модернизация Мурманского морского рыбного порта стала одной из главных тем визита главы Росрыболовства Ильи Шестакова в июне 2023 года в столицу Кольского Заполярья. Предприятие, имеющее статус стратегически важного для России, через суд было передано из частной собственности в государственную. На данный момент состояние порта крайне печально, поэтому нужны кардинальные изменения. Как будет меняться одно из градообразующих предприятий Мурманска, рассказал его новый руководитель Александр Громов в ходе круглого стола «Комсомольской правды»-Мурманск» по проблемам рыбной отрасли.

- Порт перешел в государственную собственность буквально месяц назад. Есть очень много проблем, в том числе с возвратом и учетом активов. Предприятие мы приняли со сложным наследием, за постсоветское время оно потеряло много своих активов по тем или иным причинам. Не могу сейчас ответить, как это делалось и почему, но сегодня стоит задача по максимуму вернуть в государственную собственность то, что было потеряно, подвести площади и активы к реконструкции, а в ней нуждается почти все, - сообщил генеральный директор Мурманского морского рыбного порта Александр Громов.

Вопрос модернизации предприятия держат на контроле на самом высоком государственном уровне, вплоть до президента. На данный момент план еще только разрабатывается. Как сообщил Илья Шестаков во время рабочей поездки в Мурманск, после того как будет одобрен план модернизации, появится и пул инвесторов, в который войдут государственные и частные компании.

Сейчас рыбный порт по части перевалки рыбной продукции загружен только на 45,7%. Несмотря на все трудности с оборудованием, причалами и т.д., предприятие продолжает работу. Но выход на большие мощности напрямую завязан на техническом переоснащении, инвестициях и политике компаний, которые представляют рыбную отрасль.

- Однозначно будем проводить дноуглубительные работы, работы по причалам. Некоторые моменты находятся не в нашей зоне ответственности, а, например, «Нацрыбресурсов», но это дружественная нам структура, мы выступим единым фронтом и все отремонтируем. Решать некоторые задачи очень сложно, - отметил руководитель ММРП.

Генеральный директор Мурманского морского рыбного порта Александр Громов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

При этом в порту отмечают, что не только сохранили сотрудников, но есть и вакантные места. Как и на всех предприятиях Мурманской области, остро не хватает рабочих рук - электриков, сантехников, сварщиков, электромехаников и т.д. На момент национализации в ММРП работало порядка 700 человек, но если будет расти объем грузооборота, то понадобится больше специалистов. В советские годы численность сотрудников здесь доходила почти до 8 тысяч человек.

К слову, вопрос отправки грузов стоит остро. Мурманск – одно из ключевых звеньев Севморпути, поэтому и рыбный порт играет большую роль. Но есть трудности.

- С отправкой грузов из Мурманска на Дальний Восток сейчас сложно, надо понимать, что отправлять, но это вопрос решаемый. Нужна двойная загрузка для выгодной эксплуатации. Непростая проблема и с поставками в западную часть России. На пути из Мурманска в Санкт-Петербург и Москву есть одноколейная железная дорога, реверсивное движение существенно сокращает поток грузов. К тому же в Мурманск идет много минеральных грузов. Соответственно необходимы обновление и реконструкция, я говорю не только про железную дорогу, но и причальные линии, - отметил Александр Громов.

От антироссийских санкций в порту ожидают эффекта в виде возвращения флота из Норвегии и Фарерских островов. Сказать, сможет ли предприятие справиться с вызванным этим объемом работы, непросто. Крупнотоннажным судам сейчас разгружаться в Мурманске сложно. Все возникающие вопросы решают на встречах с рыбаками, чтобы собрать их жалобы и предложения.

- Южные причалы сейчас работают наиболее активно, в северном районе, так называемого маломерного флота, гораздо печальнее ситуация. Еще есть угольная база, по ней много вопросов, но там хорошая база. Что обновлять в первую очередь, а что потом, будет прописано в плане, он сейчас в определенной степени готовности. Но, конечно, это будет комплексное развитие, - уточнил Александр Громов.

Модернизация коснется и компаний, которые работают на территории порта, например, фабрик по рыбопереработке. Но на предприятии отмечают, что если те работают хорошо, а не являются «летучими голландцами», то для них процесс должен стимулировать развитие и рост.

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