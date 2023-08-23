Дайте рыбу мурманскому берегу

Точки зрения участников круглого стола не всегда совпадали, но общее настроение одно - в рыбной отрасли нужны серьезные перемены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Серьезную рыбную отрасль нашей страны можно несерьезно, образно сравнить с запутанной новогодней гирляндой: вроде бы и должна красиво и ярко светить, но попробуй-ка распутать ее, да еще найти и соединить разрывы, из-за которых не работает вся цепочка.

В «Комсомольской правде»-Мурманск» стало традицией собирать представителей отрасли за круглым столом, чтобы можно было напрямую обсудить болевые точки и понять, как работать вместе, а не жить словно в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Еще лет 10 назад на таких встречах поднимались темы, которые в наши дни, на фоне антироссийской политики отдельных стран, снова оказались на острие, потому что прозвучавшие тогда опасения сбылись. Из главных: во-первых, в Мурманске местным рыбоперерабатывающим фабрикам не хватает охлажденной рыбы для работы, так как рыбакам, работающим по промышленной квоте (океанистам), выгоднее возить ее в другие страны, во-вторых, почти в агонии находится судоремонт.

Марина Бачурихина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Марина Бачурихина, генеральный директор ООО «Севрос»:

- Мы еще в 2013 году говорили, что необходимо сохранить судоремонт и дать ему толчок для развития, предупреждали, что наступит время, когда вспомнят об этом. Но нас никто не слышал, потому что за границей были замечательные условия.

Сергей Махотин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сергей Махотин, заместитель генерального директора ООО «Севрос»:

- Ситуация складывается печальная – многие компании своими действиями буквально дискредитировали исторический принцип распределения квот. Зачем государству нужен такой принцип, когда 80-90% улова уходит за границу? Мировая практика – сначала обеспечьте внутренний рынок и прибрежную экономику, а уже потом экспорт. Общеизвестно, что один рыбак дает 7-8 рабочих мест в порту, где базируется его судно. Вот наши «большие братья» (крупные компании. – Ред.) базируются в той же Норвегии и с начала 90-х годов ее кормят.

Арифметика простая: 20-30% полученной выручки от продажи рыбопродукции рыболовецкая компания тратит на закупку материально-технического обеспечения судов (промвооружение, топливо, судоремонт и т.д.) в порту, где базируется. Давайте вспомним: в конце 80-х - начале 90-х годов в Мурманске на судоверфи работало около 10 тысяч человек, на рыбокомбинате – 11 тысяч, в рыбном порту – 7,5 тысячи. А сейчас все уменьшилось раз в 10.

Владимир Журавлев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Владимир Журавлев, сопредседатель правления Союза рыбопромышленников Севера:

- А куда нам возвращаться? Да, в недружественных странах делать нечего. У нас есть выбор – идти в Калининград, Санкт-Петербург, Архангельск или Мурманск. В Калининград переход две недели, это смена экипажа, снабжение и другие траты. В Архангельске в зависимости от зимы порт замерзает с конца января по май, и глубины маленькие. У Мурманска преимущество. Но в нашем рыбном порту ситуация плачевная. Выставление порта на аукцион несколько лет назад было отчасти стратегической ошибкой и заблуждением, что частный инвестор сможет все это хозяйство поднять. Потому что это миллиарды рублей вложений. Помню, лет 15 назад был в составе делегации, которая осматривала состояние порта. Я тогда сказал, что надо нанимать военные бульдозеры, все снести и построить заново.

Александр Громов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Александр Громов, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта:

- Порт (в 2022 году предприятие национализировали. – Ред.) мы приняли с непростым наследием. Задач много, проблем много, но порт на сегодняшний день работает, рыбную продукцию перегружает. Порт за долгое время в постсоветском пространстве потерял очень много своих активов по тем или иным причинам. Не могу ответить, как это делалось и почему, но сейчас стоит задача по максимуму вернуть все в государственную собственность. На одной из встреч с рыбаками я задал вопрос, на что нам обратить внимание. Южные причалы сейчас работают наиболее активно, в северном районе гораздо печальнее ситуация. Еще есть угольная база, там много вопросов.

Если рассматривать перевалку рыбопродукции (основной вид нашей деятельности), то на данный момент от полной мощности порт загружен на 45,7%.

Бачурихина: - И рыбный порт потому в таком состоянии, что оттуда все крупные компании ушли в Норвегию и не везут в Мурманск рыбу по многим причинам, но мы, прибрежники, все возим сюда, на российский берег. И проходим все те процедуры, которые господам океанистам, неизвестны. Я не занимаюсь бахвальством, но благодаря прибрежникам существуют наши рыбные фабрики и наш судоремонт.

Махотин: - Да, мы вот не ушли и свои суда ремонтируем в Мурманске. Потому и доки есть. А вы говорите, что ремонтировать негде – так это потому, что вы ушли из порта.

Елена Чабанюк. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Елена Чабанюк, коммерческий директор компании «Рыбные мануфактуры Мурманск»:

- Мы часто озвучивали, что нам не хватает сырья, в том числе охлажденного. Проблема возникла давно, потому что прибрежная квота у нас всегда была небольшая, еще до постройки судов под инвестиционные проекты ее не хватало, а после с введением новых фабрик и новых судов ситуация только усугубилась.

Махотин: - Мы просили, чтобы увеличили прибрежную квоту за счет научной квоты и квоты третьих стран… Федеральное агентство по рыболовству нам отказало… Сейчас у прибрежников всего 35 тысяч тонн трески и пикши. При этом прибрежная квота с каждым годом снижается: в 2020-м она была 52 тысячи тонн, в 2021-м – 43 тысячи тонн, в 2022-м – 39 тысяч тонн.

Чабанюк: - Остро стоит вопрос (и не решается) с мышьяком, из-за которого мы также не можем закупить нужный объем сырья для российского рынка. От нашей максимальной мощности мы загружены процентов на 40-60%, а можем перерабатывать в 2-3 раза больше. Мы закупаем мороженое сырье по тем же ценам, что рыбаки предлагают на европейский и другие рынки. Если бы фабрика работала только на нем, то давно бы закрылись. Цена на мороженое сырье (тушки трески и пикши потрошеные без головы) формируется на мировом рынке, большинство потребителей сейчас не готовы платить такие деньги за филе из данного сырья. Запустившиеся под инвестквоты фабрики для обеспечения своих мощностей закупают охлажденное сырье у прибрежников, завышая на него цену, чем конкурируют с не инвестфабриками на маленьком рынке охлажденного сырья. Поэтому с открытием новых мест под инвестфабрики ставятся под угрозу закрытия существующие много лет фабрики с не менее современным оборудованием.

Справка «КП»: цена мороженой потрошеной безголовой трески в Европе составляет порядка 4,3 тысячи евро за тонну. С начала года прибрежники в среднем торгуют для наших фабрик по оптовой цене 260-280 рублей за килограмм охлажденной трески, оптовая цена мороженой трески в Мурманске в среднем составляет 310-340 рублей за килограмм.

Вопрос цены рыбы для потребителей прошел красной линией через всю дискуссию в рамках круглого стола. Интерес не только северян, но и жителей других регионов понять легко – на столе хочется видеть доступную по цене треску или другой рыбный продукт. Но сейчас рыба порой стоит если не дороже мяса, то наравне с ним. И все же вывести формулу «сколько должна стоить рыба» сложно. И вот почему…

На рыбоперерабатывающих фабриках в Мурманске остро чувствуют дефицит охлажденной рыбы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Махотин: - Как показала практика, как только в порт Мурманск поступает порядка 100-120 тонн охлажденной рыбы ежесуточно, на четвертый-пятый день цена на нее «проседает», потому что фабрики захлебываются и не успевают ее обрабатывать.

Чабанюк: - Но такого давно не было – квота сокращается.

Журавлев: - Первая задача у рыбаков - обеспечить поступление валютной выручки – экспортная составляющая. Вторая – накормить свой народ. Кто сказал, что у нас рыбы нет и ее надо возвращать? Я вчера был в магазине - рыбы какой только хочешь. Любой!

«КП»-Мурманск»: - Президент на Госсовете от 19 октября 2015 года по рыбохозяйственному комплексу сказал, что главная задача рыбаков – наполнить российский рынок качественной и доступной по цене отечественной продукцией. А цену можно назвать доступной?

Журавлев: - А почему нет? Вот сидящие за этим столом рыбу, скорее всего, могут себе позволить.

«КП»-Мурманск»: - Ваши слова у многих россиян могут вызвать возмущение. И у нас есть не согласные с этим за столом…

Алексей Гузь, руководитель подразделения Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району:

- Перед рыбной отраслью в первую очередь должны стоять социальные задачи, то есть обеспечение населения доступной рыбопродукцией.

Не все при своих зарплатах способны зайти в магазин и купить северную рыбу. Подойдут к рыбе, посмотрят на ценник и возьмут напичканную гормонами курицу по 150 рублей. Потому что большая часть улова направляется не в наши холодильники, а за границу. Более 80% биоресурсов, добытых в районе Смешанной российско-норвежской комиссии, направляется за рубеж. При этом значительная часть вывозится в недружественные страны. А поступающие так компании еще и пытаются продвигать свои интересы, получая от государства преференции, создавая неравные конкурентные условия компаниям, обеспечивающим внутренний рынок, в частности, прибрежникам. Например, пытаются отменить постановление правительства об обязательной доставке продукции в порты РФ. Его отмена может ударить по развитию инфраструктуры порта из-за потерь в судозаходах и снижения грузооборота.

Сейчас на внутреннем потребительском рынке наблюдается низкий удельный вес отечественных морепродуктов. Вместе с тем растет и цена на рыбную продукцию. Мы отмечаем, что в течение полутора лет, за исключением программы «Наша рыба», удорожание в среднем составило 20-30%. До 60% рыбного сектора представлено продукцией аквакультуры и полуфабрикатами, отличающимися низким содержанием полезных для организма веществ.

Несмотря на усилия правительства по прекращению практики применения так называемых «незаходных» судов, судовладельцы используют любые предлоги, чтобы ее продолжить.

Пограничное управление в качестве возможных мер по изменению ситуации видит установление требований по доставке на территорию РФ всего улова российских компаний по национальным квотам, в районах действия СРНК, и ограничение лимита на экспорт - не более 50%. Также необходимо пересмотреть правила выдачи разрешительных документов на вылов биоресурсов «незаходными» судами, после их таможенного оформления, и выработать механизм госрегулирования ценообразования и создания благоприятных условий для компаний, работающих на внутренний рынок. Нужно проработать новые торгово-сбытовые цепочки по поставкам северной рыбы в другие регионы России, а также формирование государственных заказов.

Полагаем, что предложенные меры позволят повысить уровень продовольственной безопасности страны и социально-экономического развития субъектов, а также обеспечить экономическую доступность рыбной продукции для населения.

Мы понимаем, что наши меры могут сократить прибыль бизнеса, ориентированного на экспорт. Но это приведет к сокращению зависимости от недружественных стран и социальной защите населения.

Справка «КП»: на последнем совещании президента с членами правительства по рыбной отрасли Владимир Путин отметил, что потребление рыбы в стране составляет 22,6 килограмма на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 килограммов на человека. «У нас, к сожалению, даже из Мурманска не все доставляют, что могло бы быть доставлено, казалось бы, более комфортно в европейскую часть», - отметил президент.

Андрей Алексеев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Андрей Алексеев, зам. начальника отдела сельского и рыбного хозяйства минприроды Мурманской области:

- По данным Мурманскстата, в 2021 году потребление рыбы на одного северянина составило 22,1 килограмма. Прирост за год существенный, порядка килограмма. Мы рассчитываем, что реализация проекта «Наша рыба» позволит и дальше продолжить эту положительную тенденцию. Потребление рыбы в Мурманской области во многом определяется тем, к чему люди привыкли. Главное требование – продукция хорошего качества от местных потребителей по доступной цене. Для того чтобы тиражировать эту практику, есть бизнес. Хочу поблагодарить компании, которые работают по принципу - привезти рыбу сюда, переработать и продать своим. Задача, которую ставит президент по обеспечению внутреннего рынка, решается, хоть и надо преодолеть много проблем совместными усилиями.

Игорь Артеменко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И. И. Месяцева:

- От себя добавлю, что есть проблема с кадрами. Набираем, условно, 100 человек, а до выпуска доходят 50, грубо говоря, так как на технических специальностях трудно учиться. К нам обращаются за кадрами из разных отраслей, в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Везде нужны слесаря, токари, механики, электромеханики, сварщики - все, кто умеет работать с металлом, а не с документами. Количество заявок исчисляется сотнями, потому что работает бизнес, есть госзаказ.

По инициативе правительства Мурманской области мы подали заявку и выиграли грант в федеральной программе «Профессионалитет», на базе нашего колледжа появится образовательно-производственный центр «Арктический рыбопромышленный». В 2024 году активно начнется процесс «перезагрузки» рыбопромышленного образования. Единственная компания, которая поддержала проект – это ООО «Антей Север», входящая в группу компаний «Антей» – одного из крупнейших холдингов по добыче и переработке краба и рыбы в России. Поэтому они обязуются вложить в центр 35 миллионов рублей, обеспечить учащихся практикой и трудоустроить. Взамен наборы 2024 - 2026 годов по морехозяйственным специальностям компания целиком заберет себе по целевому договору обучения.

Ирина Вансович. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ирина Вансович, исполнительный директор Мурманского представительства НО «Рыбный союз»:

- Бюджет пополняет в основном объеме крупный бизнес, а экономика стоит на малом и среднем бизнесе. Это не только у нас, это во всех странах мира. Малый и средний бизнес часто не могут конкурировать с «большими братьями», рентабельность значительно ниже. Однако мы работаем, платим налоги, даем рабочие места, обеспечиваем население продукцией глубокой степени переработки, отправляем готовую продукцию (не сырье) на экспорт. Но в последние годы мы устали от безысходности от недостатка сырья. Сейчас надо говорить не только о рыбе и дележке квот. Я лично считаю, что надо думать о развитии Мурманской области как рыбного кластера. А для этого нужно развивать производства и инфраструктуру на берегу. Нужны рыбаки, которые доставят в большем количестве рыбное сырье, чтобы его переработали на российском берегу и рыба в качестве готового продукта или полуфабриката пошла в продажу населению по доступной цене и на экспорт. Тогда будет развиваться и модернизироваться рыбный порт, будут новые рабочие места, хорошие зарплаты, повысится покупательная способность населения и потребление рыбы достигнет рекомендуемой Минздравом нормы - 28 килограммов в год на человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В среднем, на одного жителя Мурманской области приходится 22,1 килограмма потребляемой рыбы в год. Средний показатель по России - 22,6 килограмма на человека. Для сравнения, в Архангельской области - 24 килограмма.

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