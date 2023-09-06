По Севморпути прошло самое большое судно-балкер Gingo

В порт Мурманск пришло уникальное судно класса CapeSize - Gingo. Фото: ММТП

В порт Мурманск пришло уникальное судно класса CapeSize - Gingo. Оно стало самым большим балкером, который прошел по Севморпути за всю историю существования этого транспортного коридора.

- На его борт отгрузили 164 501 тонну железорудного концентрата. Сейчас морской гигант завершил следование по трассе Севморпути и направляется в китайский порт Циндао. Как подчеркивают специалисты, груз на его борту – самая большая судовая партия, перевезенная по главной северной транспортной артерии России, - сообщили в Мурманском морском торговом порту.

Напомним: ранее в Кольский залив зашло судно-гигант Beks Brown - самый большой в истории порта Мурманск балкер.

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