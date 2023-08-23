Мурманский рыбный порт по перевалке рыбопродукции загружен на 45,7%

Мурманский морской рыбный порт перешел из частной собственности в государственную. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский морской рыбный порт перешел из частной собственности в государственную. Как сообщил генеральный директор предприятия Александр Громов, процесс завершился около месяца назад.

Сейчас для рыбного порта, имеющего статус стратегически важного для страны, готовят масштабный комплексный план модернизации, который утвердят на федеральном уровне. Он нужен для полной перезагрузки предприятия, чтобы оно вышло на новые мощности.

- Если рассматривать перевалку рыбопродукции - основной вид нашей деятельности, то на данный момент от полной мощности порт загружен на 45,7%, - сообщили «КП»-Мурманск» в Мурманском морском рыбному порту.

Напомним: Александр Громов, возглавивший ММРП в июне этого года, ранее руководил Приморским территориальным управлением Росрыболовства во Владивостоке и Калининградским филиалом ФГУП «Нацрыбресурс». До него с 31 октября 2022 года предприятием руководил Эдуард Малашенков. Смена руководства произошла после национализации рыбного порта в 2022 году. Бывший директор пытался оспорить свое увольнение через суд.

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