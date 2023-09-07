В Мурманске второй раз за год зацвела сирень

Не удивительно, что хоть на деревьях и появляются желтые листья, природа еще не готовится ко сну. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области бабье лето идет на второй заход, до этого стало известно, что август 2023 года вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Не удивительно, что хоть на деревьях и появляются желтые листья, природа еще не готовится ко сну. Мурманчанка Елена Ястребова увидела в центре города цветы сирени - кустарник зацвел второй раз за год.

Напомним: в этом году в Мурманской области проведут конкурс на лучший проект по озеленению городских пространств. А в администрации Мурманска прокомментировали слухи о заражении тополей грибком.

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